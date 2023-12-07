Erdoğan, Miçotakis görüşmesi öncesi ‘diyalog’ mesajı verdi: Atina’ya ‘ılımlı’ ziyaret

Yayınlanma: 07.12.2023 - 04:00

Güncelleme: 07.12.2023 - 04:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugün Atina’da Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir araya geliyor.

Ziyaret öncesi Yunanistan gazetesi Kathimerini’ye konuşan Erdoğan, “pozitif” mesajlar verdi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis de anlaşmazlıkları bir kenara koymak konusunda ortak bir karara vardıklarını söyledi. İki liderin görüşmesinde, Brüksel ve Ankara arasında 2016’da imzalanan göç anlaşmasının yenilenmesi ile ilgili adım atılabileceği, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs sorunlarının ele alınması bekleniyor.

"KAZAN KAZAN ANLAYIŞI"

Atina’da beşincisi düzenlenecek Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısına da katılacak olan Erdoğan, Kathimerini’ye verdiği röportajda, iki ülke ilişkileri için kullandığı “kazan kazan anlayışı” ifadesini yineleyerek “Diyalog kanallarımız her seviyede açık ve işliyor. Pek çok alanda işbirliğimizi karşılıklı güven temelinde geliştirme irademiz mevcut. Şimdi ise her iki tarafın üzerine düşen, bu anlayışı pekiştirmektir. Sayın Miçotakis’in de aynı iradeye sahip olduğunu düşünüyorum” dedi.

Erdoğan, bu ortak niyetin, Atina’da imzalanması planlanan dostane ilişkiler ve iyi komşuluk konulu bildirge sayesinde tüm açıklığıyla kayda geçeceğini söyledi.

‘ANSIZIN GELEBİLİRİZ’ ÇARKI

Kathimerini’ye verdiği röportajda çok tartışılan ifadesinden çark eden Erdoğan, “Bir gece ansızın gelebiliriz” sözünü, Yunanistan için değil “terör unsurlarına karşı” kullandığını kaydetti.

Erdoğan daha önce birçok kez tepki gösterdiği Miçotakis için ise “Kiryakos, dostum, siz bizi tehdit etmedikçe biz de sizi tehdit etmiyoruz. Gel iki ülke arasındaki güveni sağlamlaştıralım. Karşılıklı iyi niyet temelinde diyalog yoluyla çözemeyeceğimiz bir problem yok” ifadelerini kullandı.

