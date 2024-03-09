Erdoğan-Zelenski basın toplantısında tercüman krizi

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında İstanbul'da düzenlenen ortak basın toplantısında yaşanan tercüman krizi dikkat çekti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.03.2024 - 14:50
Erdoğan-Zelenski basın toplantısında tercüman krizi
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Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile Türkiye Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan arasında İstanbul'da düzenlenen ortak basın toplantısında tercüman krizi yaşandı.

Basın toplantısında Türkiye tarafından tek soru hakkı, TRT Muhabiri Rasih Turanoğlu'na verildi.

Ancak Zelenski, yapılan tercümeyi anlamayıp, sorunun kendisini ilgilendiren kısmını İngilizce sormasını istedi.

Uluslararası bir toplantıda tek soru hakkının verildiği muhabir ise "Hayır" yanıtını verdi.

Bunun üzerine Ukrayna heyeti kendi tercümanını devreye sokarak, yaşanan krize çözüm getirdi.


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