Erdoğan-Zelenski basın toplantısında tercüman krizi

Yayınlanma: 09.03.2024 - 14:50

Güncelleme: 09.03.2024 - 15:37

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile Türkiye Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan arasında İstanbul'da düzenlenen ortak basın toplantısında tercüman krizi yaşandı.

Basın toplantısında Türkiye tarafından tek soru hakkı, TRT Muhabiri Rasih Turanoğlu'na verildi.

Ancak Zelenski, yapılan tercümeyi anlamayıp, sorunun kendisini ilgilendiren kısmını İngilizce sormasını istedi.

TRT MUHABİRİ İNGİLİZCE SORU SORAMADI!



Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodımır Zelenskıy ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep T. Erdoğan ortak basın toplantısı düzenledi.



Türkiye tarafından tek soru hakkı, TRT Muhabiri Rasih Turanoğlu'na verildi.



Ancak Türkiye'nin, iyi derecede Ukraynaca… pic.twitter.com/wpXaEj7fTX — Ukrayna Haber ???? (@ukraynahaber) March 8, 2024

Uluslararası bir toplantıda tek soru hakkının verildiği muhabir ise "Hayır" yanıtını verdi.

Bunun üzerine Ukrayna heyeti kendi tercümanını devreye sokarak, yaşanan krize çözüm getirdi.