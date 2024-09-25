Erdoğan, Zelenski ile Türkevi'nde bir araya geldi: Görüşmede neler konuşuldu?

Yayınlanma: 25.09.2024 - 06:58

Güncelleme: 25.09.2024 - 07:00

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler 79'uncu Genel Kurulu için gittiği New York’taki Türkevi’nde Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile bir görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye ve Ukrayna ikili ilişkileri, Ukrayna-Rusya savaşının seyri ile barış çabaları, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

GÖRÜŞMEDE NELER KONUŞULDU?

Görüşmede Erdoğan, Türkiye’nin başından beri Ukrayna-Rusya savaşının Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve egemenliği korunarak, diyalog yoluyla sona erdirilebileceğine inandığını ve bu hedefe ulaşmak için çabalarına devam ettiğini ifade etti.

Erdoğan, Türkiye’nin adil ve kalıcı bir barış için arabuluculuk dahil her türlü kolaylaştırıcı adımı atmaya hazır olduğunu, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin canlandırılması ve Ukrayna ile Rusya arasında barışın kapısını aralayabilecek bir ateşkesin sağlanması için gayretlerin süreceğini belirtti.