Erdoğan, Zelenskiy ile telefon görüşmesi yaptı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

DHA
Yayınlanma: 05.01.2024 - 22:02
Erdoğan, Zelenskiy ile telefon görüşmesi yaptı
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Görüşmede Ukrayna-Rusya savaşı başta olmak üzere bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin hem Ukrayna'da hem de Filistin topraklarında akan kanın durması ve kalıcı barışın sağlanması için yoğun gayret gösterdiğini belirtti.

"KAPI ARALANMASI GEREKTİĞİNİ BELİRTTİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'da barışın sağlanması için Türkiye'nin kolaylaştırıcı rolünü üstlenmeye ve barış görüşmelerine ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl koridorunun yeniden yapılandırılarak işler hale gelmesinin önemli olduğunu ve bunun için diplomatik temasları sürdürdüğünü söyledi ve Ukrayna'da bir an önce ateşkesin sağlanıp barış için kapı aralanması gerektiğini belirtti."
 


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