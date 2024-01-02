Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal ile Samet Aybaba arasında kritik görüşme!

Süper Lig'de ekibi Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Rachid Ghezzal, Samet Aybaba ile görüşerek takıma dönmeye istekli olduğunu belirtti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.01.2024 - 07:36
Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal ile Samet Aybaba arasında kritik görüşme!
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Beşiktaş’ta kadro dışı bırakılan isimlerden Ghezzal, siyah-beyazlı takımda futbolun patronu konumundaki Samet Aybaba ile görüştü.

ANTRENMAN KAÇIRMIYOR

31 yaşındaki Ghezzal’ın, sakatlıklar dışında antrenman kaçırmadığını, bir başarısızlık varsa bundan tüm takım olarak sorumlu bulunduklarını, daha iyi performans sergilemek için elinden gelenin fazlasını yapacağını söylediği öğrenildi.

Cezayirli futbolcu Ghezzal, Vincent Aboubakar, Valentin Rosier, Eric Bailly ve Jean Onana ile birlikte kadro dışı bırakılmıştı.



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