Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal ile Samet Aybaba arasında kritik görüşme!

Yayınlanma: 02.01.2024 - 07:36

Güncelleme: 02.01.2024 - 07:36

Beşiktaş’ta kadro dışı bırakılan isimlerden Ghezzal, siyah-beyazlı takımda futbolun patronu konumundaki Samet Aybaba ile görüştü.

ANTRENMAN KAÇIRMIYOR

31 yaşındaki Ghezzal’ın, sakatlıklar dışında antrenman kaçırmadığını, bir başarısızlık varsa bundan tüm takım olarak sorumlu bulunduklarını, daha iyi performans sergilemek için elinden gelenin fazlasını yapacağını söylediği öğrenildi.

Cezayirli futbolcu Ghezzal, Vincent Aboubakar, Valentin Rosier, Eric Bailly ve Jean Onana ile birlikte kadro dışı bırakılmıştı.



