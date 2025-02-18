Erdoğan-Zelenskiy zirvesi sona erdi: Türkiye dahil tüm taraflar masada olmalı

Yayınlanma: 18.02.2025 - 17:58

Güncelleme: 18.02.2025 - 18:05

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, baş başa görüşmelerin ve çalışma yemeğinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Rusya-Ukrayna savaşı konusunda Türkiye'nin, "savaşın kazananı, barışın kaybedeni olmayacağı anlayışı ile barış tesisi için yoğun çaba sarf ettiğini" belirten Erdoğan, "Mart 2022'de doğrudan müzakerelere ev sahipliği yaptık, Karadeniz tahıl girişimini hayata geçirdik. Tüm çabalarımız ile güvenilir arabulucu olmaya samimi olarak gayret gösterdik, somut neticeler aldık. Trump'ın sonlandırılması için bir diplomatik girişim mevcut" diye konuştu.

"Rusya ile Ukrayna ve Amerika arasında önümüzdeki dönemde gerçekleştirilmesi muhtemel görüşmeler için ülkemiz ideal bir ev sahibi olacaktır" diyen Erdoğan, "Türkiye'nin Ukrayna egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan desteğini ifade ettim. Görüşmelerin kalıcı barışla sonuçlanması için her türlü desteği vereceğimizin altını çizdim" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Sayın Zelenskiy ile gündemimizde ilişkilerimiz kapsamındaki konu başlıkları önemli yer tuttu. Ticari ilişkilerde atılacak adımları masaya yatırdık. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü için mücadele veren Kırım Tatar soydaşlarımızın hakları konusunda Zelenski'nin adımlarını takdirle karşılıyorum. Kendilerine ziyaretleri için teşekkür ediyorum."

"Ukrayna'nın toprak bütünlüğünden yanayız" diyen Erdoğan, "Türkiye olarak bu konuya duyduğumuz saygyı her yerde anlattık. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, bizim olmazsa olmazımızdır. Egemenliği bizim olmazsa olmazımızdır. Barışın kaybedeni olmaz. Şu anda tüm dünya Rusya-Ukrayna arasındaki bu savaşta artık barışı bekliyor" dedi.

Erdoğan, "Temennim odur ki gerek Dışişleri Bakanımın muhatabıyla görüşmelerinde gerek Putin ile görüşmelerimde barışla ilgili yolu temin ederiz ve adımları da atarız. Barışın temini için bir an önce adım atalım istiyoruz. Tahıl koridorunda iyi bir netice aldık ancak maalesef devamını sağlayamadık. Bundan sonraki süreçte de bunun devamını istiyoruz. Zelenskiy'e teşekkür etmek istiyorum. Ukrayna'nın gönderdiği tahılı Suriye'ye un olarak gönderiyoruz" diye ekledi.

"TÜRKİYE DAHİL TÜM TARAFLAR MASADA OLMALI"

Zelenski ise, "İlişkilerimiz her zamanki gibi yüksek seviyede, bunun için Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve tüm Türk halkına teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.

“Türkiye, Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve egemenliği konularında çok ilkeli bir tutum sergiledi” diyen Zelenski, “Türkiye, gerek askerlerimizin gerek sivillerimizin serbest bırakılması için kolaylıklar sağladı. Barış masasında Türkiye ve Avrupa da dahil, tüm taraflar olmalı” ifadelerini kullandı.

Zelenski, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleşen ABD ve Rus heyetlerinin ikili ilişkileri normalleştirmeyi ve Ukrayna'daki savaşı sonlandırmayı hedefleyen görüşmeye ilişkin, "Barışı biz istiyoruz ama adil şartlarda bunun gerçekleşmesini istiyoruz. Her ülke ile bir şeyler görülebilirsiniz ama Ukrayna olmadan Ukrayna'daki savaşı bitirmeyi konuşmak olmaz. Rusya'nın Suudi Arabistan'daki görüşmesi bizim için sürpriz oldu. Biz medyadan bunu öğrendik. Orada kimlerin kalacağını bilmiyorum ve ilgilenmiyorum. Biz açığız, ben Suudi Arabistan'a gitmeyeceğim. Onların başkanı ile temasta olduk. Ziyaret tarihi 10 Mart olarak belirlendi. ABD'ye gelince, onları Kiev'e bekliyoruz" dedi.

İKİ ÜLKE ARASINDA 2 ANLAŞMA İMZALANDI

Erdoğan ve Zelenskiy huzurunda, iki ülke arasında 2 anlaşma imzalandı.

Bu kapsamda iki ülke arasındaki "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Eğitim Alanında İşbirliği Anlaşması"na Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha imza attı.

"Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Ukrayna Kültür ve Stratejik İletişim Bakanlığı Arasında Medya ve İletişim Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"nı da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha imzaladı.

FİDAN-UMEROV GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bakan Fidan'ın Ukrayna Savunma Bakanı Umerov ile Bakanlıkta görüştüğü bildirildi.