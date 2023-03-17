Erdoğan'dan Finlandiya'ya yeşil ışık... Onay süreci başlıyor

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 18:04

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 18:04

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö bugün Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Liderler yaptıkları ikili görüşme sonrası düzenledikleri ortak basın toplantısında konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Güvenlik kaygılarımızın giderilmesi hassasiyetine binaen Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünün Meclisimizdeki onay sürecini başlatmaya karar verdik'' dedi.



Erdoğan, Finlandiya'nın NATO'ya katılım sürecine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Güncel bölgesel ve küresel meseleleri de ele aldık. Türkiye binlerce vatandaşını teröre kurban vermiş bir ülke. Bölgemizin geleceğinde hiçbir terör örgütüne yer olmadığına inanıyoruz. Örgütlerin kökünü kazımaya kararlıyız. NATO'nun genişleme sürecini bu gerçekler çerçevesinde değerlendiriyoruz. Türkiye NATO'nun açık kapı politikasının güçlü savunucuları arasında yer alıyor. Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokülünün katılım Meclisimizdeki onay sürecini başlatmaya karar verdik. Sürecin nasıl ilerleyeceği İsveç'in atacağı somut adımlarla doğrudan bağlantılı olacaktır"



İsveç'in NATO'ya katılım süreci hakkında "Sürecin nasıl ilerleyeceği İsveç'in atacağı adımlarla doğrudan bağlantılı olacaktır" ifadesinde bulunan Erdoğan, İsveç'e dair şöyle konuştu:

"Bizim İsveç'e karşı farklı bir yaklaşımımız yok. Ancak İsveç teröristlere kucak açtı. Stockholm caddesi sürekli olarak Türkiye'deki PKK, YPG uzantılarının gösterileri oluyor. 120 civarında teröristin listesini verdik, 'Bize verin.' dedik. Teröristleri bize vermeyince bizim de İsveç'e olumlu yaklaşmamız mümkün değil. Sayın Başbakan iyi bir insan ama bu teröristleri bize vermediler, veremediler. Vermeyince bizim de İsveç'e olumlu yaklaşmamız mümkün değil. Terörle mücadelede Türkiye'ye yönelik olumsuz adımları gördüğümüz sürece, bu nereden gelirse gelsin her türlü tavrı almaya hazırız. Finlandiya'da bu tür şeyler yok. Bunun için de Finlandiya'ya olumlu yaklaşımımızı bugünkü imza ile gösterdik. Yazıyı parlamentomuzu gönderdim. Bundan sonrası komisyon oradan da Genel Kurul'a gidecek. Temennimiz seçim öncesi yetiştirmek. İki ülkeye hayırlı olsun''



İSVEÇ OLMADAN TAMAMLANAMAZ

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ise "Çok üzücü bir afet felaket yaşandı bunun neticesinde de insanlar ortak fayda iyilik için çalışmanın önemini gördüler. Bunun örneklerini uluslararası arenada çoğaltabiliriz. Teşekkürlerimi iletmek isterim. Bence siz her yerde herkesle görüşebilen konuşabilen çok az kişiden birisiniz. Belki de sadece siz bunu yapan tek kişiniz. NATO üyeliğimiz konusunda ifade ettiğiniz haberleri almak bizi çok memnun ediyor. Bugün atılan imza TBMM'nin onay sürecini başlattığına dair çok önemli bir gösterge. Bir komşumuz da var İsveç. Kendileri iyi insanlar iyi bir halk. Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği İsveç olmadan tamamlanamaz. Çünkü ortak çıkarlarımız var. İki komşu ülkeyiz Baltık Denizi'nde kıyımız var'' açıklamarında bulundu