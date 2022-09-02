Erdoğan'dan gündem olacak 'Berat Albayrak' sözleri: 'Danışmanlar hayal kırıklığına uğratabilir, damatlar yapmaz'

02 Eylül 2022 Cuma, 15:51

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı ve başkanlığı sırasındaki baş danışmanı Jared Kushner’in geçen ay çıkan Beyaz Saray anıları kitabı “Breaking History” Türkiye-ABD ilişkilerinin de bir dönemine ışık tutuyor.

Gazete Oksijen'de yer alan habere göre; Kushner kitabında 28 Şubat 2019'da İsrail-Filistin barış planını görüşmek için Ankara’ya düzenlediği seyahati anlatırken "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yakın zamanda 600 milyon dolara tamamladığı devasa Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda görüştüm ve ona barış planımızı anlattım. İyi geçmedi ama zaten aksini düşünmemiştim" diyor.

Kitaba göre Erdoğan 50 milyar dolarlık karşılıklı ticareti iki katına çıkarmayı istediğini söyleyince Kushner, Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemlerinin ABD yaptırımlarına yol açabileceğini söylüyor.

ÜÇ ÇOCUK ŞAKASI

Erdoğan’ın ticari ilişkileri geliştirme konusundaki isteği için kendisine teşekkür ettiğini aktaran Kushner şöyle devam ediyor:

"Ardından, aynı zamanda damadı olan Maliye Bakanı Berat Albayrak'a baktı ve danışmanların bazen cumhurbaşkanlarını hayal kırıklığına uğratabileceğini ancak damatların bunu yapmayacağını söyledi."

Yine kitaba göre Erdoğan, Kushner ve eşi Ivanka Trump’ın daha fazla çocuk yapmasını istiyor ve mitinglerde yaptığı "üç çocuk" çağrısı üzerine şakalaşıyorlar.

'TRUMP'IN TEHDİDİNİ ERDOĞAN GÖRMEZDEN GELDİ"

Trump’ın Ekim 2019’da Türkiye ekonomisini "yok etmekle" tehdit ettiğini, Erdoğan’ın ise bunu görmezden geldiğini söyleyen Kushner, gerilimin ardından Başkan Yardımcısı Mike Pence’in Türkiye’ye düzenlediği ziyareti de şu sözlerle anlattı:

"Pence Türkiye'ye gitmeden önce ofisime uğradı. Erdoğan'la birkaç kez görüşmüştüm ve Pence onunla nasıl başa çıkılacağı konusunda tavsiye istedi. 'Tavsiyeme ihtiyacınız yok. Ama deneyimlerime dayanarak söylüyorum ki karşılıklı oturduğunuzda size tüm sıkıntılarını anlatacak. Trump ile olan ilişkisine değer veriyor, bu yüzden başarınız Trump'ın ateşkes konusunda ne kadar ciddi olduğunu ne derece ilettiğinize bağlı. Erdoğan çok inatçıdır. Bunu nasıl çözeceğinizden emin değilim ama sizi buradan destekleyeceğim’ dedim."

NYT YAZARINDAN 'YAĞCILIK' SUÇLAMASI

Kitabı değerlendiren The New York Times yazarı Dwight Garner, Kushner’i "Trump'a yağcılık yapmakla" suçladı. Garner "en iyi ihtimalle sinir bozucu, en kötü ihtimalle itici" diye tanımladığı kitabın bazı bölümlerini TikTok'lara benzetti ve toplam 469 sayfanın kabaca sadece 90 sayfasının gerçekten ilginç olabileceğini söyledi.