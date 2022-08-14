Hürriyet yazarı Fatih Çekirge'den 'Berat Albayrak' güzellemesi

14 Ağustos 2022 Pazar, 10:08

Hürriyet gazetesi yazarı Fatih Çekirge, bugünkü köşe yazısında, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa eden, bir dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevini üstlenen, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'a ilişkin bir yazı kaleme aldı.

Karadeniz'de bulunan doğalgazın perde arkasında Albayrak'ın sorduğu bir soru olduğunu öne süren Çekirge, "Berat Bey’i, çeşitli nedenlerle eleştirenleri bilmem. Benim bildiğim işte bu sihirli soru ve Türkiye gerçeğidir... Enerji kuşatmasındaki zincirlerin kırılmasıdır. Bu nedenle Berat Albayrak’ın hakkı teslim edilmelidir" ifadelerini kullandı.

Çekirge'nin yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Ve Albayrak, Fatih Dönmez’e sordu: “Biz neden milli bir araştırma sistemi kurmuyoruz?”

ZİNCİRLERİ KIRAN O SİHİRLİ SORU

Fatih Dönmez gaz ve elektrik konusunda müthiş tecrübeli bir isimdi. “Hemen çalışmaya başlayalım” dediler.

Evet arkadaşlar... Karadeniz’de bulunan doğalgazın ardındaki sihirli soru işte budur.

6 NİSAN’DA İLK ÇIKIŞ: ‘SONDAJ GEMİSİ ALIYORUZ’

Genç ve atak yapısıyla bilinen Bakan Albayrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan onayı alınca kolları sıvamıştı.

Türkiye’nin geleceği için tarihi bir girişimi başlattığına inanıyordu.

Ve 6 Nisan’da ilk açıklamayı yaptı: “Tarihimizde ilk defa inşallah bu yıl alımını gerçekleştireceğimiz arama sondaj gemimizle, yılda en az Akdeniz’de 2 tane, Karadeniz’de 2 tane olmak üzere her yıl kuyu kazacağız. Türkiye olarak biz artık büyük ve güçlü ülke Türkiye diyorsak, bu alanda da kendi mühendisimiz, gemilerimiz, arama sondaj platformlarımızla olmak zorundayız. İnşallah bunun neticesi noktasında önemli adımlar atacağız”

Ve 21 Ağustos 2020’de Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: “Karadeniz’de 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervi bulundu. 2023’te Karadeniz gazı milletin kullanımına açılacaktır”

ALBAYRAK'IN ŞÜKRETTİĞİ GÜN

Müjdeli haberin verildiği günün ertesinde Berat Bey’le bir telefon konuşması yapmıştık...

Sormuştum: “Haberi ilk aldığınız anda ne hissettiniz?”

Heyecan katsayısı yüksek bir sesle şöyle demişti: “O an sadece şükrettim. Bir milletin geleceği için, çocuklarımızın geleceği için muazzam bir keşiftir bu. Çok şükür...”

Ve sonra devam etmişti: “Düşünün ki bu milletin her yıl üzerine gelen 40 milyar dolarlık yük artık kalkıyor. Bu müthiş bir şey... Bağımsızlığımız için, geleceğimiz için tarihi bir gelişme. Türkiye artık büyükler ligine yükselmiştir. Yıllarca yabancı enerji şirketlerinin sondajlarına bakan bir Türkiye, artık kendi yerli ve milli sondajlarını yapmaktadır. Sonuç da işte böyle müjdeyle ortaya çıkmıştır.”

Evet arkadaşlar... Berat Albayrak ve Fatih Dönmez elbette Erdoğan’ın desteğiyle Türkiye’nin geleceği için tarihi bir iş yapmışlardır. Berat Bey’i, çeşitli nedenlerle eleştirenleri bilmem. Benim bildiğim işte bu sihirli soru ve Türkiye gerçeğidir... Enerji kuşatmasındaki zincirlerin kırılmasıdır. Bu nedenle Berat Albayrak’ın hakkı teslim edilmelidir"