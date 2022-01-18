'Erdoğan'ı öldürün' pankartı açmışlardı: Dava süreci başladı
İsviçre'de 2017'deki protestolarda, "Erdoğan'ı öldürün" pankartı taşıyan ve terör örgütü PKK sempatizanı olduğu belirtilen göstericilerin yargılamaları başladı.
İsviçre'nin başkentinde 4 yıl önce Türk hükümetine karşı düzenlenen protestolarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a doğrultulmuş bir silah görseli ve yanında "Erdoğan'ı öldürün" yazılı pankart taşıyan 4 kişinin yargılanması başladı.
Associated Press'in (AP) haberine göre, Bern bölge savcıları o tarihte, “suç veya şiddete alenen tahrik” iddiasıyla soruşturma başlatmış ayrıca Türkiye'de de eş zamanlı soruşturma açılmıştı. Soruşturmanın ardından İsviçreli yetkililer, Parlamento yakınlarındaki "barışçıl protesto sırasında pankart açıldığını" öne sürdü.
Haberde Anadolu Ajansı'nın (AA), İstanbul'daki savcıların ayrı bir soruşturma başlattığı aktarıldı. AA'nın bildirdiğine göre, afişten sorumlu kişiler terör örgütüne üyelik, cumhurbaşkanına hakaret ve terör propagandası yapmak gibi suçlardan yargılanabilir. AA ayrıca, Türk makamlarının terör örgütü PKK'nin de içinde bulunduğu grupların olaya karıştığını belirtti.
Öte yandan Erdoğan, 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişiminin ardından 2017'de kendisine yeni yetkiler veren anayasa değişikliği için kampanya yürütürken afişe atıfta bulunmuştu.
Fotoğraf: AA
Video Haberler
- A Haber yayınında skandal
- Dünyanın en derin kanyonundan kar manzaraları
- Kağıthane'de feci olay: Döverek metrelerce sürükleyip...
- Tantunicide skandal görüntüler
- 'AKP'liyim, açım' dedi; salondan atıldı
- Türkiye bunu da gördü
- Akaryakıt zammından sonra yurttaşlar isyanda
- Enes'i ölüme götüren Nurcular nasıl örgütleniyor?
- Maskesiz grubu uyarınca tartışma çıktı
- Habertürk, Akşener'in yayınını neden kestiğini açıkladı
En Çok Okunan Haberler
- Nazarbayev, protestoların ardından ilk kez konuştu
- Ukraynalı denizci gemide asılı bulunmuştu: 13 gözaltı
- Valilikten İstanbul'a kar yağışı uyarısı: Saat verdi
- Soylu'ya sert tepki
- Dream Games'in değeri 2,75 milyar dolara ulaştı
- Çağan Irmak'ın dizisine katılacak iki isim belli oldu
- AKP'li Elitaş, Binance temsilcileri ile görüşecek
- La Casa de Papel'in Güney Kore versiyonu yolda
- Dünya Ralli Şampiyonası'nda 'hibrit' dönem başlıyor
- Taksiciden otobüs şoförüne 'el bombası' tehdidi