'Erdoğan'ı öldürün' pankartı açmışlardı: Dava süreci başladı

18 Ocak 2022 Salı, 14:00

İsviçre'nin başkentinde 4 yıl önce Türk hükümetine karşı düzenlenen protestolarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a doğrultulmuş bir silah görseli ve yanında "Erdoğan'ı öldürün" yazılı pankart taşıyan 4 kişinin yargılanması başladı.

Associated Press'in (AP) haberine göre, Bern bölge savcıları o tarihte, “suç veya şiddete alenen tahrik” iddiasıyla soruşturma başlatmış ayrıca Türkiye'de de eş zamanlı soruşturma açılmıştı. Soruşturmanın ardından İsviçreli yetkililer, Parlamento yakınlarındaki "barışçıl protesto sırasında pankart açıldığını" öne sürdü.

Haberde Anadolu Ajansı'nın (AA), İstanbul'daki savcıların ayrı bir soruşturma başlattığı aktarıldı. AA'nın bildirdiğine göre, afişten sorumlu kişiler terör örgütüne üyelik, cumhurbaşkanına hakaret ve terör propagandası yapmak gibi suçlardan yargılanabilir. AA ayrıca, Türk makamlarının terör örgütü PKK'nin de içinde bulunduğu grupların olaya karıştığını belirtti.

Öte yandan Erdoğan, 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişiminin ardından 2017'de kendisine yeni yetkiler veren anayasa değişikliği için kampanya yürütürken afişe atıfta bulunmuştu.

Fotoğraf: AA