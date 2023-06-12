Erdoğan'ın ilk ziyareti KKTC'ye... Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimin ardından ilk yurtdışı ziyaretini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yaptı. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya gelen Erdoğan, resmi törenle karşılandı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC), KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından resmi törenle karşılandı.
Erdoğan ile Tatar'ın Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki baş başa görüşmesi, yaklaşık 1 saat sürdü.
Görüşmeye daha sonra KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın da katıldığı aktarıldı.
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