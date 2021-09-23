Erdoğan'ın kripto para açıklaması Rus basınında konuşuldu

23 Eylül 2021 Perşembe, 17:57

RBK gazetesi, 'Piyasada temizlik. Türkiye kripto paralara neden savaş açtı?' başlığıyla yayınladığı haberde Türk hükümetinin kendi dijital para birimini geliştirmeyi planladığını ve özel kripto varlıkların kullanılmasına karşı çıktığını yazdı.

Sputnik Türkçe'de yer alan habere göre; RBK'ya konuşan CEX.IO Broker şirketinin Veri Analiz Birim Şefi Yuriy Mazur, yazın Türk kripto borsalarında özel yatırımcıların kitleler halinde liradan Bitcoin'e geçtiğini anımsatarak "Bu durum, hükümetin sert tepkisine neden oldu, bu nedenle gelecekte olayların büyük olasılıkla Çin senaryosuna göre gelişmesi oldukça mantıklı gözüküyor" dedi. Çin hükümeti, kripto paralara yönelik bir dizi kısıtlama getirmiş ve ülkede kripto para kazım faaliyetleri yapılmasını yasaklamıştı.

AMarkets Analiz Departmanı Direktörü Artem Deev, Türkiye'nin kendi dijital para birimini oluşturarak gelişmiş ülkeleri izleyeceği görüşünü paylaştı.

Deev, Türk hükümetinin şirketlerin ve vatandaşların işlemlerini kontrol edebilmek için kendi kripto para birimini oluşturması gerektiğini kaydetti.

Kripto paralarla mücadele ile ulusal dijital para biriminin oluşturulmasının birbiriyle bağlantılı süreçler olduğunu belirten Deev, şu anda Rusya ve Çin'in bu doğrultuda ilerlediğini ve Türkiye'nin sadece bu trende katıldığını ifade etti.

Deev, "Bu, hükümetin kendi dijital para birimini çıkarmadan önce mali piyasada yaptığı bir temizlik" yorumunda bulundu.

Bir genç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, “Benim sorum, kripto parayla alakalı. Geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası, Dijital Türk Lirası platformu kurdu. Bu kararla acaba Türkiye kripto paraya mı açılmayı planlıyor? Biz açıkçası, gençler olarak ailelerimize bu konuda cevap veremiyoruz. Sizin bu konudaki fikirlerinizi merak ediyoruz” sorusunu yöneltmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise “Bir defa bizim bu kripto paraya açılma diye bir derdimiz kesinlikle yok. Onlara karşı ayrı bir savaşımız, ayrı bir mücadelemiz var. Onlara da böyle bir prim zaten asla vermeyiz. Vermeyeceğiz de. Biz şu anda bu konuda kendi asli hüviyeti olan paramızla yola devam edeceğiz” diyerek yanıtlamıştı.