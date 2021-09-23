Reuters'dan faiz yorumu: 'Erdoğan, kendi istediğini elde etti'

23 Eylül 2021 Perşembe, 16:01

Para Politikası Kurulu (PPK) ekonomistlerin faizlerin sabit tutulacağı beklentisine rağmen politika faizini 100 baz puan indirimle yüzde 18'e düşürdü.

"Parasal duruşun sıkılığı ticari kredilerde öngörülenin ötesinde daraltıcı etki yapmaya başlamıştır" denilen PPK açıklamasında, "Kurul, para politikasının etkileyebildiği talep unsurları, çekirdek enflasyon gelişmeleri ve arz şoklarının yarattığı etkilerin ayrıştırılmasına yönelik analizleri değerlendirmiştir. Bu çerçevede para politikası duruşunda güncellemeye ihtiyaç bulunduğu değerlendirmesi yapılmış ve politika faizinde indirim yapılmasına karar verilmiştir" denildi.

Piyasalar bu ay yapılacak faiz indirimini karar öncesi "politika hatası" olacağını düşünüyorlardı. Erken faiz indirimi endişeleri TCMB'nin ay başındaki yatırımcı toplantısında enflasyon oranı üzerinde faiz uygulayacağı taahhütüne atıf yapmaması sonrası oluşmaya başladı. Erdoğan'ın uzun zamandır istediği faiz indirimi için ilk hazırlık yatırımcı sunumunda söylem değişikleriyle başlamıştı.

Bir çok analist kredi faizlerinin yüksek seyretmesi yüzünden 2023'de zorlu bir seçimle karşı karşıya olan ve Erdoğan'ın gevşeme yanlısı adımlar için sabrının azaldığını düşünüyordu.

"TCBM, BÜYÜK BİR RİSK ALIYOR"

Bluebay Asset Management'tan Timothy Ash, "TCMB tarafından alınmış tuhaf bir karar ama beklenmedik bir adım değil. Erdoğan kendi istediğini elde etti. Ancak enflasyon yükseliyor ve hala oranları indirmeye devam ediyorlar. TCMB, döviz kurunu göz önüne alırsak büyük bir risk alıyor" dedi.

TCMB Başkan Şahap Kavcıoğlu'nun atanmasıyla PPK metinlerine giren enflasyon oranı üzerinde faiz uygulayacağı taahhütünü de beklentilere paralel olarak metinden bu ay itibarıyla çıkardı.

Banka fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları kararlılıkla kulanacağını da belirtti.

TCMB: ENFLASYONDAKİ YÜKSELİŞ GEÇİCİ

TCMB enflasyonda son dönemdeki yükselişleri de "arızi" olarak yorumladı. PPK notunda, "Enflasyonda son dönemde gözlenen yükselişte; gıda ve ithalat fiyatlarındaki artışlar ile tedarik süreçlerindeki aksaklıklar gibi arz yönlü unsurlar, yönetilen/yönlendirilen fiyatlardaki artışlar ve açılmaya bağlı talep gelişmeleri etkili olmaktadır. Bu etkilerin arızi unsurlardan kaynaklı olduğu değerlendirilmektedir. Diğer taraftan, güçlü parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki yavaşlatıcı etkileri devam etmektedir" denildi.

TL DEĞER KAYBEDİYOR, BIST 100 DÜŞÜŞTE, CDS YÜKSELİŞTE

TCMB'nin kararı sonrası dolar/TL 8.65 civarından 8.8080'e kadar yükseldi. Dolar/TL saat 1448'de 8.7565/8.7600 seviyesinde denge buldu. PPK kararı öncesi yüzde 0.4 artıda seyreden bankacılık endeksi kararın ardından yüzde 2 civarı satışla karşılaştı. Bankacılık endeksi saat 1435'te yüzde 1.8 düşüşte.

Karar öncesi yüzde 0.37 artıda olan BIST-100 endeksi de aynı saatte yüzde 0.5 civarı ekside seyrediyor. CDS ise bir kaç hafta önce işlem gördüğü 370 baz puan seviyesinden bugün 404/408 seviyesine kadar yükseldi.

InTouch Capital Markets döviz piyasaları analisti Piotr Matys, "TCMB'nin faiz indirimlerine en kısa sürede başlaması yönündeki (siyasi) baskı, bankanın çekirdek enflasyonun manşet enflasyondan daha önemli olduğu düşüncesini ortaya atmasına bir neden olarak gösterilebilir. Kavcıoğlu'nun bu anlamda daha üretken olması gerekiyordu ve kendisine manevra alanı yaratmak için çekirdek enflasyon görüşünü ortaya çıkardığını düşünüyoruz" dedi.