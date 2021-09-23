Reuters'dan faiz yorumu: 'Erdoğan, kendi istediğini elde etti'
Merkez Bankası (TCMB) enflasyondaki yükselişe rağmen AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uzun bir süredir istediği faiz indirimlerine Eylül'de 100 baz puan ile başlarken TL sert değer kaybetti. Bluebay Asset Management'tan Timothy Ash, "Erdoğan kendi istediğini elde etti. TCMB, döviz kurunu göz önüne alırsak büyük bir risk alıyor" dedi.
Para Politikası Kurulu (PPK) ekonomistlerin faizlerin sabit tutulacağı beklentisine rağmen politika faizini 100 baz puan indirimle yüzde 18'e düşürdü.
"Parasal duruşun sıkılığı ticari kredilerde öngörülenin ötesinde daraltıcı etki yapmaya başlamıştır" denilen PPK açıklamasında, "Kurul, para politikasının etkileyebildiği talep unsurları, çekirdek enflasyon gelişmeleri ve arz şoklarının yarattığı etkilerin ayrıştırılmasına yönelik analizleri değerlendirmiştir. Bu çerçevede para politikası duruşunda güncellemeye ihtiyaç bulunduğu değerlendirmesi yapılmış ve politika faizinde indirim yapılmasına karar verilmiştir" denildi.
Piyasalar bu ay yapılacak faiz indirimini karar öncesi "politika hatası" olacağını düşünüyorlardı. Erken faiz indirimi endişeleri TCMB'nin ay başındaki yatırımcı toplantısında enflasyon oranı üzerinde faiz uygulayacağı taahhütüne atıf yapmaması sonrası oluşmaya başladı. Erdoğan'ın uzun zamandır istediği faiz indirimi için ilk hazırlık yatırımcı sunumunda söylem değişikleriyle başlamıştı.
Bir çok analist kredi faizlerinin yüksek seyretmesi yüzünden 2023'de zorlu bir seçimle karşı karşıya olan ve Erdoğan'ın gevşeme yanlısı adımlar için sabrının azaldığını düşünüyordu.
"TCBM, BÜYÜK BİR RİSK ALIYOR"
Bluebay Asset Management'tan Timothy Ash, "TCMB tarafından alınmış tuhaf bir karar ama beklenmedik bir adım değil. Erdoğan kendi istediğini elde etti. Ancak enflasyon yükseliyor ve hala oranları indirmeye devam ediyorlar. TCMB, döviz kurunu göz önüne alırsak büyük bir risk alıyor" dedi.
TCMB Başkan Şahap Kavcıoğlu'nun atanmasıyla PPK metinlerine giren enflasyon oranı üzerinde faiz uygulayacağı taahhütünü de beklentilere paralel olarak metinden bu ay itibarıyla çıkardı.
Banka fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları kararlılıkla kulanacağını da belirtti.
TCMB: ENFLASYONDAKİ YÜKSELİŞ GEÇİCİ
TCMB enflasyonda son dönemdeki yükselişleri de "arızi" olarak yorumladı. PPK notunda, "Enflasyonda son dönemde gözlenen yükselişte; gıda ve ithalat fiyatlarındaki artışlar ile tedarik süreçlerindeki aksaklıklar gibi arz yönlü unsurlar, yönetilen/yönlendirilen fiyatlardaki artışlar ve açılmaya bağlı talep gelişmeleri etkili olmaktadır. Bu etkilerin arızi unsurlardan kaynaklı olduğu değerlendirilmektedir. Diğer taraftan, güçlü parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki yavaşlatıcı etkileri devam etmektedir" denildi.
TL DEĞER KAYBEDİYOR, BIST 100 DÜŞÜŞTE, CDS YÜKSELİŞTE
TCMB'nin kararı sonrası dolar/TL 8.65 civarından 8.8080'e kadar yükseldi. Dolar/TL saat 1448'de 8.7565/8.7600 seviyesinde denge buldu. PPK kararı öncesi yüzde 0.4 artıda seyreden bankacılık endeksi kararın ardından yüzde 2 civarı satışla karşılaştı. Bankacılık endeksi saat 1435'te yüzde 1.8 düşüşte.
Karar öncesi yüzde 0.37 artıda olan BIST-100 endeksi de aynı saatte yüzde 0.5 civarı ekside seyrediyor. CDS ise bir kaç hafta önce işlem gördüğü 370 baz puan seviyesinden bugün 404/408 seviyesine kadar yükseldi.
InTouch Capital Markets döviz piyasaları analisti Piotr Matys, "TCMB'nin faiz indirimlerine en kısa sürede başlaması yönündeki (siyasi) baskı, bankanın çekirdek enflasyonun manşet enflasyondan daha önemli olduğu düşüncesini ortaya atmasına bir neden olarak gösterilebilir. Kavcıoğlu'nun bu anlamda daha üretken olması gerekiyordu ve kendisine manevra alanı yaratmak için çekirdek enflasyon görüşünü ortaya çıkardığını düşünüyoruz" dedi.
Video Haberler
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
- İstanbul’un göbeğinde terör estirdiler! O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Sedat Peker'den yeni 'Erkam Yıldırım' paylaşımları
- Bahçeli, Erdoğan'a rest çekti
- AKP'li vekilden 2023 seçim fetvası
- Yasemin Bozkurt’tan Gülben Ergen itirafı
- Canlı yayında gaz çıkarınca işine son verildi
- Önce öldürdüler sonra göbek attılar
- Adli emanette ne varsa satmış
- Reuters’tan çarpıcı Ali Erbaş analizi
- Cesedin başında göbek atan tarikat
- Kış ayları için 'dengeler bozulur' uyarısı