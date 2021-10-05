Erdoğan’ın market alışverişi dış basında

05 Ekim 2021 Salı, 09:27

Türkiye’deki yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı ile birlikte Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın market alışverişi, dış basının gündeminde.

Ünlü İngiliz ekonomi gazetesi Financial Times (FT) bugün Erdoğan'ın market alışverşini manşetinme taşıdı. Maşet kapağında Erdoğan’ın önceki gün İstanbul’da yaptığı market alışverişi sırasında çekilen fotoğrafına yer verilen gazetede, "Fiyat artışları Türkleri rahatsız ediyor" başlığı kullandı.

"Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan İstanbul’da bir süper marketin reyonlarına bakıyor" ifadeleriyle fotoğraf hakkında bilgi veren FT, Türkiye’de eylülde enflasyonun yüzde 19,58 ile iki buçuk yılın zirvesine yükseldiğine ve Merkez Bankası’nın resmi hedefinin neredeyse dört katına çıktığına, başta gıda fiyatları olmak üzere hayat pahalılığına dönük halkın tepkisinin giderek arttığına ve gıda enflasyonunun yüzde 29 ile manşet enflasyonun bile üzerinde olduğuna işaret etti.

Türkiye’de hükümetin geçen ay süper marketlere karşı ‘makul’ olmayan fiyatlar gerekçesiyle soruşturma başlattığını hatırlatan gazete, Erdoğan’ın fiyat artışlarıyla ilgili perakende sektöründeki ‘fırsatçıları’ suçladığını aktardı.