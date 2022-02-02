Erivan'dan İstanbul'a yapılacak uçuşun detayları belli oldu
Türkiye ve Ermenistan arasında 2020'den bu yana yapılamayan uçuşlar, bugün karşılıklı olarak yeniden başlıyor. Erivan'dan İstanbul Havalimanı'na gerçekleştirecek olan ilk uçuşta 64 yolcu bulunuyor.
Ermenistan'ın başkenti Erivan'dan İstanbul'a ilk uçuşu gerçekleştirilecek Fly One Havayolları'na ait uçağı 64 yolcusuyla yerel saatle 18.00'da Erivan Zvartnots Havalimanı'ndan havalanacak. İlk uçuş öncesi yolcular bilet ve bagaj işlemleri için check-in kontuar noktalarına geldi.
Bu arada İstanbul'a gelecek yolcular Erivan Zvartnots Havalimanı'nda Ara Güler'in İstanbul fotoğraflarının yer aldığı sergiyi de gezdi.
DETAYLAR AÇIKLANDI
Erivan seferini yapacak uçak saat 19.40'da İstanbul Havalimanı'na iniş yapması planlanıyor.
Buna göre, bugün itibariyle karşılıklı seferler kapsamında aynı uçak 3F476 sefer sayısıyla 30 yolcusuyla 20:40’da İstanbul Havalimanı'ndan Erivan’a hareket edecek, Pegasus Havayolları'nın PC550 sefer sayılı uçağı ise 23:35’te Sabiha Gökçen Havalimanından kalkış yapacak olup, Erivan’a gece yarısından sonra yerel saatle 02:35’de iniş yapacak.
PC-551 sayılı dönüş seferi 06:50’de Erivan’dan kalkacak olup, 07:55’de Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapması planlanıyor.
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