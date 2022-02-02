Erivan'dan İstanbul'a yapılacak uçuşun detayları belli oldu

02 Şubat 2022 Çarşamba, 18:19

Ermenistan'ın başkenti Erivan'dan İstanbul'a ilk uçuşu gerçekleştirilecek Fly One Havayolları'na ait uçağı 64 yolcusuyla yerel saatle 18.00'da Erivan Zvartnots Havalimanı'ndan havalanacak. İlk uçuş öncesi yolcular bilet ve bagaj işlemleri için check-in kontuar noktalarına geldi.

Bu arada İstanbul'a gelecek yolcular Erivan Zvartnots Havalimanı'nda Ara Güler'in İstanbul fotoğraflarının yer aldığı sergiyi de gezdi.

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Erivan seferini yapacak uçak saat 19.40'da İstanbul Havalimanı'na iniş yapması planlanıyor.

Buna göre, bugün itibariyle karşılıklı seferler kapsamında aynı uçak 3F476 sefer sayısıyla 30 yolcusuyla 20:40’da İstanbul Havalimanı'ndan Erivan’a hareket edecek, Pegasus Havayolları'nın PC550 sefer sayılı uçağı ise 23:35’te Sabiha Gökçen Havalimanından kalkış yapacak olup, Erivan’a gece yarısından sonra yerel saatle 02:35’de iniş yapacak.

PC-551 sayılı dönüş seferi 06:50’de Erivan’dan kalkacak olup, 07:55’de Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapması planlanıyor.