Ermeni nüfusun yaşadığı kente Azerbaycan elektriği
Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde, Ermeni nüfusun yaşadığı Hankendi kentinin elektrik hattı Azerbaycan'ın genel elektrik hattına bağlandı.
Ermeni nüfusun yaşadığı Karabağ'ın Hankendi kenti, artık Azerbaycan elektriği ile aydınlanacak. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı İdaresi tarafından yapılan açıklamada, Hankendi kentinin Ermenistan'ın elektrik şebekesinden ayrılarak Azerbaycan'ın elektrik şebekesine bağlandığı belirtildi.
Açıklamada, 19 Eylül'den itibaren Şuşa’daki trafo merkezinin yakınına ilave kurulan 110 kilovolt (kV) yüksek gerilim direklerinin üzerinden Hankendi’nin elektriğinin sağlandığı belirtilerek, ”Artık Hankendi’de Azerbaycan ışığı yanıyor” ifadelerine yer verildi.
Azerbaycan’ın Karabağ’daki silahlı Ermeni güçlerine karşı gerçekleştirdiği terörle mücadele operasyonunun ardından bölgede bulunan Ermeni sakinlerin temsilcileri Azerbaycan ile görüşme talebinde bulunmuştu. 21 Eylül tarihinde Azerbaycan’ın Yevlah kentinde Azerbaycanlı yetkililer ve Karabağ bölgesinde yaşayan Ermeni sakinlerinin temsilcileri arasında yapılan görüşmeler sonucunda, insani ve diğer konularında Azerbaycan tarafından Ermeni nüfusa yardım sağlanacağı duyurulmuştu.
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