Ermenistan Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, 1-3 Mart'ta düzenlenecek 3. Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) katılacak.

AA
Yayınlanma: 27.02.2024 - 10:59
Ermenistan Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor
Abone Ol google-news

resmi haber ajansı Armenpress'in Dışişleri Bakanlığına dayandırdığı haberine göre, Bakan Mirzoyan, 1-3 Mart'ta yapılacak foruma iştirak edecek.

Mirzoyan'ın ADF 2024'e katılacağına dair bilgi, forumun internet sayfasında da yer aldı.

Bakan Mirzoyan, Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu 2022'ye de katılmıştı.


Antalya haberleri Ermenistan haberleri

İlgili Haberler

Ermenistan'dan Azerbaycan sınırında provokasyon

Ermenistan'dan Azerbaycan sınırında provokasyon
Ermenistan'dan Azerbaycan mevzilerine saldırı

Ermenistan'dan Azerbaycan mevzilerine saldırı
Azerbaycan-Ermenistan geriliminde son perde: Şiddetin gölgesinde müzakere

Azerbaycan-Ermenistan geriliminde son perde: Şiddetin gölgesinde müzakere
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Meteoroloji açıkladı: 26 Şubat 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı?

Meteoroloji açıkladı: 26 Şubat 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı?
GTA 6 ikinci fragman tarihi sızdırıldı!

GTA 6 ikinci fragman tarihi sızdırıldı!
Ünlü oyuncu Kenneth Mitchell hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Kenneth Mitchell hayatını kaybetti
Bıçaklı kavgada üniversite öğrencisi hayatını kaybetti!

Bıçaklı kavgada üniversite öğrencisi hayatını kaybetti!
İYİ Parti'de üst düzey istifa!

İYİ Parti'de üst düzey istifa!
Luton Town – Manchester City maçı hangi kanalda? 27 Şubat 2024 maç ekranı

Luton Town – Manchester City maçı hangi kanalda? 27 Şubat 2024 maç ekranı
Nazilli, Ereğli, Edremit, Fethiye... TÜİK il olması beklenen 25 ilçeyi açıkladı: '8 kriter' ayrıntısı...

Nazilli, Ereğli, Edremit, Fethiye... TÜİK il olması beklenen 25 ilçeyi açıkladı: '8 kriter' ayrıntısı...
Evlerde misafirlik zorlaşıyor: Misafir vergisi detayları

Evlerde misafirlik zorlaşıyor: Misafir vergisi detayları