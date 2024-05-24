Ermenistan, işgal altında tuttuğu 4 köyü Azerbaycan'a iade etti
Ermenistan, işgal altında tuttuğu Gazah ilinin Bağanis Ayrım, Aşağı Eskipara, Heyrimli ve Kızılhacılı köylerini Azerbaycan'a iade etti.
Azerbaycan-Ermenistan Sınır Belirleme Komisyonu Eş Başkanı, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev'in ofisinden yapılan açıklamada, iki ülkenin uzmanlarının çalışmaları sonucu sınırın 12,7 kilometrelik hattının belirlendiği kaydedildi.
Hattın belirlenmesiyle Gazah ilinin Bağanis Ayrım, Aşağı Eskipara, Heyrimli ve Kızılhacılı köylerinin Azerbaycan'a iade edildiği belirtilen açıklamada, Azerbaycan Sınır Muhafızlarının belirtilen köyleri kontrol altına aldığı bildirildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- MetroPOLL anketinde AKP'ye kötü haber
- Valilikten açıklama geldi
- ABB'ye 'Togo' kıskacı
- Pep Guardiola'dan Arda Güler yorumu
- Özgür Özel’den ilk yorum geldi!
- Ali Koç'un yeni yönetim kurulu listesi belli oldu
- MSB kaynakları 'skandalı' doğruladı!
- Tamamı tutuklandı
- Merkez Bankası yine 'pas' dedi
- 'Kürtler, Aleviler nerede?'