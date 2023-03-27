Ermenistan: Türkiye ile sınırı açma konusunda anlaştık

Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 12:26

Güncelleme: 27 Mart 2023 - 12:27

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Parlamento Dış İlişkiler Komitesi toplantısında Türkiye ile ilişkileri değerlendirdi.

Ararat Mirzoyan, Ermenistan ve Türkiye’nin, 2023 turizm sezonunun başına kadar üçüncü ülke vatandaşları ve diplomatik pasaport sahibi kişiler için sınırı açma konusunda "hazırlıklı" olduklarını ifade etti.

Mirzoyan, "Türk Dışişleri Bakanı ile bu yılki turizm sezonu başlamadan önce Ermenistan-Türkiye sınırını üçüncü ülke vatandaşları ve diplomatik pasaport sahibi kişiler için açmaya hazır olduğumuzu bir kez daha teyit ettik" dedi.

Mirzoyan, hükümetin planın ilerlemesini sağlamak için çalıştığını söyledi.

Mirzoyan ayrıca, "Ermenistan-Türkiye sınırındaki Margara kara kontrol noktası 30 yıl sonra ilk kez bu yılın Şubat ayında faaliyete geçti. O dönemde Ermenistan, Türkiye'deki depremden etkilenen bölgelere insani yardım ve kurtarma ekipleri gönderdi" diye konuştu.