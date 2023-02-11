Paylan: Ermenistan kurtarma ekibi ile AFAD, 8 yaşındaki bir kızı birlikte kurtardı
Büyük depremin 6. gününde Adıyaman'da 8 yaşındaki bir çocuk enkazdan sağ olarak çıkarıldı. HDP'li Garo Paylan, çocuğun Ermenistan kurtarma ekibi ve AFAD ekibinin ortaklaşa çalışması ile enkazdan çıkarıldığını belirterek, "Dayanışma yaşatır" dedi.
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki büyük depremlerin etkilediği 10 ilde bazılarında, arama kurtarma çalışmaları hala devam ediyor.
Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Adıyaman'da, depremin 6. gününde 8 yaşındaki bir çocuğa sağ olarak ulaşıldı.
HDP Milletvekili Garo Paylan, 8 yaşındaki çocuğun, Ermenistan kurtarma ekibi ve AFAD ekibinin ortaklaşa çalışması ile enkazdan çıkarıldığını aktardı.
"DAYANIŞMA YAŞATIR"
Paylan, kurtarma anının görüntülerini sosyal medya hesabından şu ifadelerle paylaştı:
"Ermenistan kurtarma ekibi AFAD ekibi ile birlikte Adıyaman’da sekiz yaşında bir kızı canlı kurtardı. Dayanışma yaşatır!"
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