Paylan: Ermenistan kurtarma ekibi ile AFAD, 8 yaşındaki bir kızı birlikte kurtardı

Büyük depremin 6. gününde Adıyaman'da 8 yaşındaki bir çocuk enkazdan sağ olarak çıkarıldı. HDP'li Garo Paylan, çocuğun Ermenistan kurtarma ekibi ve AFAD ekibinin ortaklaşa çalışması ile enkazdan çıkarıldığını belirterek, "Dayanışma yaşatır" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 16:05
Abone Ol google-news

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki büyük depremlerin etkilediği 10 ilde bazılarında, arama kurtarma çalışmaları hala devam ediyor.

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Adıyaman'da, depremin 6. gününde 8 yaşındaki bir çocuğa sağ olarak ulaşıldı.

HDP Milletvekili Garo Paylan, 8 yaşındaki çocuğun, Ermenistan kurtarma ekibi ve AFAD ekibinin ortaklaşa çalışması ile enkazdan çıkarıldığını aktardı.

"DAYANIŞMA YAŞATIR"

Paylan, kurtarma anının görüntülerini sosyal medya hesabından şu ifadelerle paylaştı:

"Ermenistan kurtarma ekibi AFAD ekibi ile birlikte Adıyaman’da sekiz yaşında bir kızı canlı kurtardı. Dayanışma yaşatır!"


Ermenistan arama kurtarma adıyaman deprem

İlgili Haberler

Son dakika... AFAD: Can kaybı sayısı 20 bin 937'ye yükseldi

Son dakika... AFAD: Can kaybı sayısı 20 bin 937'ye yükseldi
Son dakika | Deprem felaketinde can kaybı arttı... Erdoğan yeni kararları açıkladı: Üniversiteler yaza kadar uzaktan eğitim görecek, askerlerin celpleri ertelendi

Son dakika | Deprem felaketinde can kaybı arttı... Erdoğan yeni kararları açıkladı: Üniversiteler yaza kadar uzaktan eğitim görecek, askerlerin celpleri ertelendi
Depremde hayatını kaybeden Başkan Ayaz, uyarmış:

Depremde hayatını kaybeden Başkan Ayaz, uyarmış: "Adıyaman'daki yapıların yüzde 70'i dayanıksız"

En Çok Okunan Haberler