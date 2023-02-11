Paylan: Ermenistan kurtarma ekibi ile AFAD, 8 yaşındaki bir kızı birlikte kurtardı

Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 16:05

Güncelleme: 11 Şubat 2023 - 16:05

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki büyük depremlerin etkilediği 10 ilde bazılarında, arama kurtarma çalışmaları hala devam ediyor.

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Adıyaman'da, depremin 6. gününde 8 yaşındaki bir çocuğa sağ olarak ulaşıldı.

HDP Milletvekili Garo Paylan, 8 yaşındaki çocuğun, Ermenistan kurtarma ekibi ve AFAD ekibinin ortaklaşa çalışması ile enkazdan çıkarıldığını aktardı.

"DAYANIŞMA YAŞATIR"

Paylan, kurtarma anının görüntülerini sosyal medya hesabından şu ifadelerle paylaştı:

"Ermenistan kurtarma ekibi AFAD ekibi ile birlikte Adıyaman’da sekiz yaşında bir kızı canlı kurtardı. Dayanışma yaşatır!"