Ermenistan'da 'darbe girişimi' iddiası

Yayınlanma: 18.09.2024 - 22:58

Güncelleme: 18.09.2024 - 23:26

Ermenistan devlet ajansı Armen Press'in bildirdiğine göre, darbe girişimine katıldıkları iddia edilen şüphelilerden beşi Ermenistan vatandaşı, diğer ikisi ise Karabağ'ın eski sakinleri.

Ajans konuya ilişkin haberinde şu ifadeleri kullandı:

"Darbeciler 2024 yılında birkaç masum Ermeni vatandaşını silah altına almış ve onlara Rusya'ya seyahat etmeleri, üç aylık askeri eğitim kurslarına katılmaları ve dönüşte orduya katılmaları için ayda yaklaşık 220 bin ruble (yaklaşık 80 bin TL) ödemişlerdir..."

Haberde yer alan iddialara göre, "Acemi askerler Rusya'nın Rostov-on-Don kentine götürüldü ve daha sonra Arbat adlı askeri üsse sevk edilerek burada yakın muharebe eğitimine tabi tutuldu. Ancak o zaman eğitimlerin gerçek amacının Ermenistan'a dönmek ve bir darbe düzenleyerek iktidarı ele geçirmek olduğu söylendi. Bazı askerler darbenin bir parçası olmayı reddetti ve gruptan ayrıldı..."

BİRLİĞİN KOMUTANI İDDİALARI REDDETTİ

Öte yandan, Sputnik Ermenistan'da yayınlanan bir haberde iddialar topyekun reddedildi. Ermeni 'ArBat' taburunun komutanı Hayk Gasparyan'ın görüşlerine yer verilen haberde, Ermenistan Soruşturma Komitesi'nin 'darbe girişimi' raporu, "Rusya yönelik bir karşı propaganda" olarak nitelendirildi.

Gasparyan, konuya ilişkin demecinde, Ermeni makamları için, "Ülkenin siyasi yaşamındaki bazı başarısızlıklarından dolayı halkın dikkatini dağıtmaya çalışıyorlar. Ülkeyi yıkıma götürecek bir yön seçtiler. Rusya'yı Karabağ'ı teslim etmekle suçlarken yaptıkları gibi, aşırılık yanlıları bulmaya çalışıyorlar. Sadece suçlayacak birilerine ihtiyaçları var" dedi.

Gasparyan ayrıca, "Birliğin Ermenistan'da bulunması sadece bir durumda, Ermeni halkının yabancı düşmana karşı savaşmak için yardım istemesi halinde mümkün olabilir" dedi.

PAŞİNYAN'IN AÇIKLAMASI

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 23 Şubat 2024'te France 24 televizyonuna verdiği mülakatta, "Rusya'nın aylar önce Ermenistan halkına doğrudan darbe yapma çağrısında bulunduğunu ve Moskova'nın bu propagandasının zayıflamadığını" öne sürmüştü.

Paşinyan bu çerçevede, Ermenistan topraklarında bu tür yasadışı eylemlerin kabul edilemez olduğunu ve Erivan'ın taleplerinin karşılanmaması halinde bunun sonuçları olacağını kaydetmişti.

SORUŞTURMA KOMİTESİ NE DEDİ?

Ermenistan devlet medyasından elde edilen bilgilere göre, Ermenistan Cumhuriyeti Soruşturma Komitesi, 18 Eylül'de "Ermenistan'da iktidarı zorla elde etmeye yönelik bazı hazırlıklar" olduğuna ilişkin bir açıklama yayınladı.

Bu kapsamda 7 kişi hakkında cezai kovuşturma başlatıldığını, bunlardan 4'ünün arandığını ve 3'ünün tutuklandığını duyurdu.

Komite, darbe hazırlıkları yapan grubun, 'ArBat' üssü de dahil olmak üzere Rusya'nın Rostov-on-Don şehrinde üç ay eğitim aldığını öne sürdü.