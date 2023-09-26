Ermenistan'da 'darbe girişimi' soruşturması sürüyor: Eski Erivan Belediye Başkanı tutuklandı

Yayınlanma: 26.09.2023 - 12:44

Güncelleme: 26.09.2023 - 12:44

Ermenistan'ın başkenti Erivan'ın eski belediye başkanı ve Gönüllüler Birliği'nin eski başkanı Albert Bazeyan, ülkedeki darbe girişimi davasına yönelik soruşturmada tutuklandı.

Albert Bazeyan'ın avukatı Avukatı Georgi Melikyan, "Soruşturmacının (Bazeyan'ın tutuklanmasına ilişkin) dilekçesi tamamen yerine getirilmiştir" açıklamasında bulundu.

Melikyan, "Nikol Paşinyan'ın fiziksel olarak yok edilmesine kadar varan darbe girişimi hazırlığı" yönünde Bazeyan'a atılan suçlamaları "temelsiz" olarak nitelendirdi.

Avukata göre, suçlama bir kişinin ifadesine dayanıyor.

NE OLMUŞTU?

Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi, aralarında Bazeyan'ın da bulunduğu isimleri açıklanmayan 7'si "'Haçlılar' Askeri-Yurtsever Toplum Kuruluşu" üyesi 8 kişiyi, Ermenistan Hükümeti üyeleri ve Başbakan Nikol Paşinyan'a yönelik ellerinde bulundurdukları silah ve mühimmatı suç aracı olarak kullanarak iktidarı ele geçirmek için anlaşmaya vardıkları gerekçesiyle gözaltına almıştı.

Bu kişilerin, hükümetin yetkilerini Anayasa'da öngörülmeyen bir şekilde devralarak iktidarı zorla ele geçirme hazırlığı yaptıkları tespit edildi.