Ermenistan'da hükümet karşıtı protestolar şiddetlendi: Yüzlerce gözaltı var
Ermenistan'ın başkenti Erivan'da 19 Eylül'de başlayan hükümet karşıtı protestolar şiddetlendi. Şimdiye kadar 142 protestocunun gözaltına alındığı bildirildi.
Azerbaycan'ın, Karabağ'daki silahlı Ermeni gruplara yönelik antiterör operasyonu başlattığı 19 Eylül'den bu yana Erivan'da hükümet karşıtı protestolar şiddetlendi.
Protestocular, Karabağ'ı Azerbaycan'ın bir parçası olarak kabul eden Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifasını talep ediyor. Protestocular ve polis arasında zaman zaman çatışmalar ve itiş kakışlar yaşanıyor.
Son günlerde polis, protesto liderlerini ve katılımcıları toplu olarak gözaltına almaya başladı.
YÜZLERCE GÖZALTI KARARI
Ermenistan polisi, 19 Eylül'den bu yana protesto gösterilerine katılan 142 kişiyi gözaltına aldı.
Ermenistan polisinden yapılan açıklamada, "Saat 10:00 itibariyle 142 kişi polis karakollarına götürüldü" denildi.
Protestocular, sabahtan beri Erivan sokaklarını kapatarak kent trafiğini felç etmeye çalıştıkları kaydedildi.
Üniversite öğrencileri de sürücülere araçlarını terk ederek protestolara katılmaları çağrısında bulundu.
Anti-regime protests continue across #Armenia. Protesters are blocking roads in #Yerevan, demanding the resignation of PM Pashinyan due to policies that some perceive as treacherous pic.twitter.com/hwjNyE1QBj— Ed Sabella (@Ed_Sabella) September 25, 2023
MUHALEFETTEN MİTİNG ÇAĞRISI
Protesto organizatörlerinin telegram kanalına göre, Ermeni muhalefeti bugün Erivan'ın merkezinde bir miting daha düzenleyecek.
Mesajda, "Bugün saat 18.00'de Cumhuriyet Meydanı'nda toplanacağız ve yarın için eylemler planlıyoruz" ifadeleri yer aldı.
MUHALİF MİLLETVEKİLİ GÖZALTINA ALINDI
Muhalif milletvekili ve Ermeni Devrimci Federasyonu (ARF) Taşnaktsutyun Partisi üyesi Tadevos Avetisyan'ın Erivan'da polis tarafından gözaltına alındığı bildirildi.
Ermenistan Ulusal Komitesi tarafından yapılan açıklamada, "Ermenistan Fraksiyonu Milletvekili Tadevos Avetisyan Erebuni polis karakoluna götürüldü" denildi.
Students who supported protests against Pashinyan are being detained at Yerevan Polytechnic University. pic.twitter.com/zPK1M6wczf— Sprinter (@Sprinter99800) September 25, 2023
MECLİS BAŞKANI GÜÇ KULLANIMINI SAVUNDU
Ermenistan Ulusal Meclis Başkanı Alen Simonyan, güvenlik güçlerinin protestoculara karşı güç kullanmasını savundu.
Simonyan, uluslararası kuruluşların değerlendirmelerine göre Ermenistan'ın mevcut hükümetinin modern tarihinin en demokratik hükümetlerinden biri olduğunu iddia etti.
Simonyan, Ermenistan'da "ifade özgürlüğü" hakkını kabul etmekle birlikte, yasalara ve "çelik yetki" olarak adlandırılan kurallara saygı gösterilmesinin önemini vurguladı.
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