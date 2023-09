Ermenistan'da hükümet karşıtı protestolar şiddetlendi: Yüzlerce gözaltı var

Azerbaycan'ın, Karabağ'daki silahlı Ermeni gruplara yönelik antiterör operasyonu başlattığı 19 Eylül'den bu yana Erivan'da hükümet karşıtı protestolar şiddetlendi.

Protestocular, Karabağ'ı Azerbaycan'ın bir parçası olarak kabul eden Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifasını talep ediyor. Protestocular ve polis arasında zaman zaman çatışmalar ve itiş kakışlar yaşanıyor.

Son günlerde polis, protesto liderlerini ve katılımcıları toplu olarak gözaltına almaya başladı.

Ermenistan polisi, 19 Eylül'den bu yana protesto gösterilerine katılan 142 kişiyi gözaltına aldı.

Ermenistan polisinden yapılan açıklamada, "Saat 10:00 itibariyle 142 kişi polis karakollarına götürüldü" denildi.

Protestocular, sabahtan beri Erivan sokaklarını kapatarak kent trafiğini felç etmeye çalıştıkları kaydedildi.

Üniversite öğrencileri de sürücülere araçlarını terk ederek protestolara katılmaları çağrısında bulundu.

Anti-regime protests continue across #Armenia. Protesters are blocking roads in #Yerevan, demanding the resignation of PM Pashinyan due to policies that some perceive as treacherous pic.twitter.com/hwjNyE1QBj