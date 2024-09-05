Ermenistan'dan Azerbaycan sınırında provokasyon
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna bağlı birliklerin Azerbaycan’ın Kelbecer’deki mevzilerine ateş açtığını duyurdu.
Ermenistan, bölgedeki provokasyonlarına devam ediyor.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 09.55 sıralarında Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’ne ait birlikler Basargeçer ilinin Yukarı Zağalı yerleşkesindeki mevzilerinden
Azerbaycan ordusuna ait Kelbecer ilinin Zivel yerleşkesindeki mevzilerine ateş açtı.
Bakanlık açıklamasında olayda yaralanan askerin olmadığını ve Ermenistan’a misilleme ateşi açıldığını duyurdu.
Savunma Bakanlığı, dün de Azerbaycan’ın Nahçıvan’daki mevzilerine Ermenistan askerleri tarafından ateş açıldığını açıklamıştı.
Etiketler: #Azerbaycan #Ermenistan
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