Görüşme sonrası ilk açıklama: 'Karabağ...'

Azerbaycan'da gerçekleşen Azerbaycan temsilcileri ile Karabağ'daki Ermeni nüfusun temsilcileri arasındaki görüşmenin ardından ilk açıklama yapıldı.

İHA
Yayınlanma: 21.09.2023 - 15:38
Görüşme sonrası ilk açıklama: 'Karabağ...'
Abone Ol google-news

Azerbaycan'da bugün gerçekleştirilen Azerbaycanlı yetkililer ve Karabağ bölgesindeki Ermeni nüfusun temsilcileri arasında yaklaşık 1,5 saat süren görüşme sona erdi.

Azerbaycan'ın Yevlah kentinde gerçekleştirilen görüşmenin ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklama yapıldı.

Azerbaycan heyeti ile Karabağ'daki Ermenilerin temsilcileri arasında gerçekleştirilen görüşmeye dair yapılan açıklamada, "Bir sonraki görüşmenin yakın zamanda yapılmasına karar verildi. Azerbaycan, Karabağ'ın Ermeni sakinleri temsilcilerine yeniden entegrasyon planlarını sundu. Karabağ’daki Ermeni sakinlerin temsilcileri, gıda ve yakıta ihtiyaç duyduklarını dile getirdi" ifadeleri kullanıldı.


Player Alanı
Azerbaycan görüşme Karabağ Ermeni

İlgili Haberler

Azerbaycan ve Karabağ arasındaki görüşme sona erdi

Azerbaycan ve Karabağ arasındaki görüşme sona erdi
Karabağ Ermenilerinin temsilcileri Azerbaycan'da

Karabağ Ermenilerinin temsilcileri Azerbaycan'da

En Çok Okunan Haberler