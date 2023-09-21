Görüşme sonrası ilk açıklama: 'Karabağ...'

Yayınlanma: 21.09.2023 - 15:38

Güncelleme: 21.09.2023 - 15:38

Azerbaycan'da bugün gerçekleştirilen Azerbaycanlı yetkililer ve Karabağ bölgesindeki Ermeni nüfusun temsilcileri arasında yaklaşık 1,5 saat süren görüşme sona erdi.

Azerbaycan'ın Yevlah kentinde gerçekleştirilen görüşmenin ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklama yapıldı.

Azerbaycan heyeti ile Karabağ'daki Ermenilerin temsilcileri arasında gerçekleştirilen görüşmeye dair yapılan açıklamada, "Bir sonraki görüşmenin yakın zamanda yapılmasına karar verildi. Azerbaycan, Karabağ'ın Ermeni sakinleri temsilcilerine yeniden entegrasyon planlarını sundu. Karabağ’daki Ermeni sakinlerin temsilcileri, gıda ve yakıta ihtiyaç duyduklarını dile getirdi" ifadeleri kullanıldı.