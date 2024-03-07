Ermenistan'dan Türkiye açıklaması: 'Sınırların açılmasını istiyoruz'

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Antalya Diplomasi Forumu'nda (ADF) açıklamalarda bulundu. Dışişleri Bakanı Mirzoyan, "Samimi şekilde devlet sınırlarının bir an önce açılmasını istiyoruz" dedi. Mirzoyan, "Devamlı bir temas var ve bunlar olumlu dinamik sağlıyor" ifadesini kullandı.

AA
Yayınlanma: 07.03.2024 - 14:13
Ermenistan'dan Türkiye açıklaması: 'Sınırların açılmasını istiyoruz'
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Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Türkiye ile normalleşme sürecine ilişkin, "Ermenistan Cumhuriyeti olarak biz samimi şekilde devlet sınırlarının bir an önce açılmasını istiyoruz. Diplomatik ilişkilerin kurulmasını ve insanlar ve kültürler arasında temasların artmasını istiyoruz" dedi.

Mirzoyan, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde 1-3 Mart tarihlerinde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2024'te, AA muhabirinin, Türkiye-Ermenistan normalleşmesi ve Azerbaycan-Ermenistan barış sürecine ilişkin sorularını yanıtlayarak değerlendirmelerde bulundu.

Ararat Mirzoyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında da telefon görüşmeleri olduğunu belirterek, "Devamlı bir temas var ve bunlar olumlu dinamik sağlıyor" ifadesini kullandı.

Mirzoyan, şöyle devam etti: "Ermenistan olarak samimi şekilde devlet sınırlarının bir an önce açılmasını istiyoruz. Diplomatik ilişkilerin kurulmasını ve insanlar ve kültürler arasında temasların artmasını istiyoruz. İki ülke arasındaki sınırların açık olması öncelikle sıradan insanlar için çok önemli. İlişkilerin gelişmesi, ekonomik ilişkilerin gelişmesi ilk önce insanlara fayda sağlayacak ve Ermenistan vatandaşlarının çoğu bunun bilincinde." 

"BARIŞIN GETİRECEĞİ FAYDALAR AÇIK"

Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki barış görüşmelerine de değinen Mirzoyan, "Azerbaycan ile barış anlaşması imzalamak için müzakereleri sürdürüyoruz ve genel olarak Kafkasya'da, Güney Kafkasya Bölgesi'nde istikrar ve barışın pekiştirilmesi için bu sürece devam ediyoruz" dedi. "Ermenistan-Azerbaycan barışı, iki ülke ve bölgeye ne tür fırsatlar ve imkanlar sunacak?" sorusuna Mirzoyan, "Barışın faydalarından bahsetmek biraz anlamsız olur. Çünkü barışın getireceği faydalar açıktır. Bu, tartışma su götürmez bir konudur" yanıtını verdi.

Mirzoyan, "Halklarımızın barışa ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Dünyadaki diğer halklar gibi, halklarımız barışa layıklar ve devamlı ebedi düşmanlığa biz hiçbirimiz mahkum değiliz. Bizim şu an gerçekten barış imkanımız var" değerlendirmesini yaptı.

"AB İLE İLİŞKİLERİ DERİNLEŞTİRMEYİ İSTİYORUZ"

Ermenistan'ın Avrupa Birliği (AB) ile yakınlaşmasına ilişkin soruya ise Mirzoyan, farklı alanlarda AB ve Avrupa ülkeleriyle ilişkileri derinleştirmeyi sürdürdüklerini ve çok yoğun siyasi diyalog içinde oldukları yanıtını verdi. Mirzoyan, Ermenistan'ın ekonomik direncini ve ekonomik kaynaklarını çeşitlendirmesini sağlamak için Avrupa ile işbirliği içinde olduğunu dile getirdi. "Avrupa Birliği'yle ilişkilerimizi daha da derinleştirmek istiyoruz" diyen Mirzoyan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın, "Avrupa Birliği Ermenistan'la ilişkileri derinleştirmeye ne kadar hazırsa Ermenistan da o kadar hazırdır" ifadesini aktardı.???????


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