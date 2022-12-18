Eş-Şebab liderlerinden Jingab öldürüldü
Somali'de terör örgütü Eş-Şebab liderlerinden Yusuf Muhammed Jingab'ın, 15 aralıkta öldürüldüğü bildirildi.
Somali'nin Orta Şabel bölgesinde düzenlenen operasyonda, terör örgütü Eş-Şebab'ın üst düzey liderlerinden Yusuf Muhammed Jingab etkisiz hale getirildi.
Somali Enformasyon Bakanlığının açıklamasında, 15 Aralık'ta Eş-Şebab'ın üst düzey isimlerinden Yusuf Muhammed Jingab'ın diğer 87 Eş-Şebab üyesiyle öldürüldüğü belirtildi.
Açıklamada, Yusuf Muhammed Jingab'ın gençleri örgüte katılmaya teşvik eden en tehlikeli militanlardan biri olduğu aktarıldı.
Somali hükümeti, Hiran ve Orta Şabel bölgelerinden Eş-Şebab'ı çıkarmaya çalışırken, terör örgütü, köylerde ve kırsalda toplanarak saldırılarını sürdürüyor.
Hükümet güçlerinin kara operasyonu hava saldırılarıyla destekleniyor.
Cumhurbaşkanı Hassan Şeyh Mahmud, Eş-Şebab örgütü tüm ülkeden temizlenene kadar operasyonları durdurmayacaklarını duyurmuştu.
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