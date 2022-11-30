Somali'ye gökten, daha önce Dünya'da hiç rastlanmamış 'iki yeni mineral' düştü
Somali'ye düşen bir göktaşının içinde daha önce rastlanmamış iki yeni mineral bulundu.
Bilim insanları iki yeni minerali, 2020 yılında Somali'de bulunan yaklaşık 1360 KG ağırlığındaki El Alie adı verilen göktaşından alınan yaklaşık 7 santim uzunluğunda 70 gramlık bir kaya parçasının içinde buldu.
Minerallar, göktaşına atfen 'elaliite' ve araştırmayı yürüten Arizona Eyalet Üniversitesi Gezegenlerarası Girişim'in genel müdürü Lindy Elkins-Tanton'a atfen 'elkinstantonite' olarak adlandırıldı
El Alie, şimdiye kadar keşfedilen "en büyük dokuzuncu göktaşı" olma özelliğini taşıyor.
'DEMİR VE SİLKAT' İÇERİYOR
Araştırmacılar El Alie'yi 'Demir IAB kompleks meteoriti' ya da "meteorik demir ve silikat zerreciklerinden oluşan bir tür göktaşı" olarak tanımladılar.
Alberta Üniversitesi Yer ve Atmosfer Bilimleri Bölümü'nde profesör olan Chris Herd Global News'e demecinde, "Sınıflandırmayı yaparken, göktaşının içinde potansiyel olarak farklı, bazı ilginç minerallere rastladık" dedi.
"Somali'den gelen bu göktaşında daha önce hiç keşfedilmemiş en az iki yeni mineral var. Benim mesleğimdeki çoğu insan kariyeri boyunca tek bir yeni mineral bulamazken biz iki tanesine rastladık" diye ekledi.
ÜÇÜNCÜSÜ DE YOLDA
Araştırmacılar mineralleri, kayanın kimyasına ve içinde bulunan elementlerin oranına bakarak ortaya çıkardılar. Daha sonra mineralleri laboratuvarda sentezlenmiş versiyonlarıyla karşılaştırdılar.
İki mineral, resmi sınıflandırma için Arizona Üniversitesi'ne gönderildi ve üçüncü bir yeni mineralin de bulunmuş olabileceği kaydedildi.
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