Esad devrildi, İsrail işgali genişletiyor: 'Direnişle karşılaşmadan...'

İsrail ordusu, cihatçıların Şam'ı ele geçirmesinin ardından İsrail-Suriye arasındaki tampon bölgede yer alan Hermon Dağı’nın Suriye tarafını ele geçirdiğini duyurdu.

Esad devrildi, İsrail işgali genişletiyor: 'Direnişle karşılaşmadan...'
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İHA
Yayınlanma: 08.12.2024 - 19:03

İsrail, Suriye’de cihatçıların Şam'ın kontrolünü ele almasının ardından halihazırda işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri ve Suriye’yle arasındaki tampon bölgeye asker sevk etti.

Bunun üzerine İsrail ordusu, İsrail-Suriye arasındaki tampon bölgede yer alan Hermon Dağı’nın Suriye tarafını ele geçirdi.

İsrail basınında yer alan haberlerde, Hermon Dağı’nın Suriye tarafının İsrail Hava Kuvvetleri’ne bağlı Shaldag Birimi tarafından direnişle karşılaşmadan ele geçirildiği ifade edildi.

İsrail ordusu, ayrıca İsrail sınırına yakın Suriye’deki Ofaniya, Kuneytra, el-Hamidiye, Samdaniya el-Garbiyye ve el-Kahtaniye köyleri için uyarı yayınladı. 

"ANLAŞMA ÇÖKTÜ"

Öte yandan İsrail-Suriye sınırındaki Bental Dağı’nı ziyaret eden Başbakan Benyamin Netanyahu, "Biz her şeyden önce sınırımızı korumak için hareket ediyoruz. Bu bölge yaklaşık 50 yıldır 1974’te üzerinde anlaşmaya varılan bir tampon bölge, yani Güçler Ayrılığı Anlaşması ile kontrol ediliyordu. Bu anlaşma çöktü, Suriye askerleri mevzilerini terk etti” demişti.


Etiketler: #israil ordusu #israil #suriye

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