Esad'a 'sığınma hakkı' desteği: 'Dostlarını asla zor durumda bırakmaz...'

Yayınlanma: 09.12.2024 - 10:28

Güncelleme: 09.12.2024 - 10:28

Suriye'de çöken Baas rejiminin devrik lideri Beşar Esad ve ailesinin, ülkeyi terk ederek Moskova'ya gitmesinin ve kendisine sığınma hakkı verilmesinin ardından Rusya'dan yeni bir açıklama geldi.

Rusya'nın Viyana'daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Mihail Ulyanov, Rusya'nın, Beşar Esad'ın yanında olduğunu söyledi.

Ulyanov, “Beşar Esad ve ailesi Moskova'da. Rusya dostlarını asla zor durumda bırakmaz. Rusya ile ABD arasındaki fark budur” diye konuştu.

Daha önce TASS'a konuşan bir kaynak, Rusya'nın, Esad ve ailesine “insani nedenlerle” sığınma hakkı verdiğini söylemişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, Beşar Esad'ın, Suriye'deki çatışmanın bir dizi tarafıyla yaptığı görüşmelerin ardından istifa etmeye ve ülkeyi terk etmeye karar aldığını belirterek, barışçıl bir iktidar devri talimatı verdiğini duyurdu.

Bakanlık, “Beşar Esad, Suriye topraklarındaki silahlı çatışmanın bir dizi katılımcısıyla yaptığı müzakereler sonucunda cumhurbaşkanlığı görevini bırakmaya karar verdi ve iktidar devrinin barışçıl bir şekilde gerçekleştirilmesi talimatını vererek ülkeyi terk etti” açıklamasında bulundu.