Esad ve ailesi Rusya'da: Sığınma hakkı tanındı

Yayınlanma: 09.12.2024 - 08:17

Güncelleme: 09.12.2024 - 08:17

TASS'ın Kremlin'den isimsiz bir kaynağa dayandırdığını haberinde, Rusya'nın, Baas rejiminin devrik lideri Beşar Esad'a sığınma sağladığı belirtildi.

Esad ve ailesinin Moskova'ya geldiği bilgisine yer verilen haberde, sığınma hakkının insani gerekçelerle sağlandığı ifade edildi.

Haberde, Rus yetkililerin, Suriye'deki Rus askeri üslerinin ve diplomatik kurumlarının güvenliğine ilişkin Suriye'deki muhalefet temsilcileriyle temas halinde olduğu da kaydedildi.

Suriye'de 27 Kasım'da silahlı gruplar ile Suriye ordusu arasında çatışmalar yoğunlaştı.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle Suriye ordusu, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çöktü.

Baas Partisinin 61 yıllık iktidarı sona ererken Beşar Esad, ülkeden ayrıldı.