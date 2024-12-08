Rusya'dan 'iç savaş' uyarısı: Esad'ın gidişiyle sona ermeyecek

Yayınlanma: 08.12.2024 - 15:26

Güncelleme: 08.12.2024 - 15:26

Rusya Federasyonu Federal Meclisi'nin (parlamento) üst kanadı Federal Konsey'in başkan yardımcısı Konstantin Kosachyov, “Suriye'de halkın geniş çaplı bir iç savaşla tek başlarına baş etmek zorunda kalacaklarını” savundu.

Kosachyov, ancak “Moskova'nın belirli koşullar altında Suriye halkını desteklemeye hazır olduğunu” belirtti.

“Suriye'deki iç savaşın Esad'ın gidişiyle sona ermeyeceğini ve ülkeyi zor günlerin beklediğini” değerlendiren Kosachyov, şunları söyledi:

“Suriye istisnasız herkes için çok zor bir hikaye. Öyle ya da böyle, iç savaş bugün sona ermeyecek, çok fazla karşıt çıkar ve çok fazla karşıt güç var. Buna düpedüz terörist gruplar da dahil. İşte bu yüzden en zor kısım yine önümüzde duruyor.”

Kosachyov, “Suriye halkı desteğimize ihtiyaç duymaya devam ederse, bu destek sağlanacaktır. Ancak, bu tam ölçekli bir iç savaş bağlamında zor olacaktır. Suriyeliler, bununla kendileri başa çıkmak zorunda kalacaklar” diye ekledi.

NE OLMUŞTU?

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın, Suriye'deki çatışmanın bir dizi tarafıyla yaptığı görüşmelerin ardından istifa etmeye ve ülkeyi terk etmeye karar aldığını, Rusya'nın müzakerelere dahil olmadığı barışçıl bir iktidar devri talimatı verdiğini duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, “Beşar Esad, Suriye topraklarındaki silahlı çatışmanın bir dizi katılımcısıyla yaptığı müzakereler sonucunda cumhurbaşkanlığı görevini bırakmaya karar verdi ve iktidar devrinin barışçıl bir şekilde gerçekleştirilmesi talimatını vererek ülkeyi terk etti” açıklamasında bulundu.

Bakanlık ayrıca, Rusya'nın herhangi bir iktidar devri görüşmesinde yer almadığını ve Moskova'nın gelişen olaylardan endişe duyduğunu belirtti.