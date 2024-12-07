Esad'a 'Ülkeyi terk et' çağrısı yaptılar mı: İki ülkeden ABD basınına yanıt!

Yayınlanma: 07.12.2024 - 19:54

Güncelleme: 07.12.2024 - 19:54

Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Amerikan gazetesi Wall Street Journal'da (WSJ) cuma günü yayınlanan, "Mısırlı yetkililerin Esad'ı ülkeyi terk edip sürgünde bir hükümet kurmaya teşvik ettikleri yönündeki haberlerin" kati olarak yalanlandığı kaydedildi.

Söz konusu iddiaların "gerçekle uzaktan yakından ilişkili olmadığı" vurgulanan açıklamada, tüm medya kuruluşlarına yapacakları yayınlarda bilgilerin doğruluğuna dikkat etmeleri çağrısı yapıldı.

ÜRDÜN DE YALANLADI

Benzeri bir açıklama Ürdün'ün Washington Büyükelçiliği tarafından yapıldı.

Büyükelçilik, X platformundan yaptığı yazılı açıklamada, "Hiçbir temele dayanmayan Wall Street Journal'daki makalenin iddialarını tümüyle reddediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Ürdünlü yetkililerin Esad'ı ülkeyi terk etmesi ve sürgünde bir hükümet kurması yönünde teşvik ettiği iddiaların hiçbir şekilde doğru olmadığına dikkat çekilen açıklamada, WSJ'nin yaptığı işin "gazetecilik standartlarının ciddi bir ihlali" olduğu vurgulandı.

Ayrıca, gazeteden derhal düzeltme talep edildiği kaydedildi.