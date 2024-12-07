Erdoğan'dan 'Esad' mesajı: 'Ne manaya geldiğini anlayamadı'

Yayınlanma: 07.12.2024 - 18:13

Güncelleme: 07.12.2024 - 18:15

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Gaziantep 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu.

HTŞ öncülüğündeki cihatçı grupların Suriye'nin kuzeyinde başlayan ve Şam'a uzanan yürüyüşü hakkında konuşan Erdoğan, "Hatay'ın esenliğine nasıl önem veriyorsak Hama'nın, Humus'un, Şam'ın, Rakka'nın, Aynularab'ın da güven içinde olmasını arzu ediyoruz" dedi.

Suriye Devlet Başkanı Esad'a yaptığı 'diyalog' çağrılarını anımsatan Erdoğan, "Farklı kimliklerin yan yana, sulh içinde yaşadığı bir Suriye görmek istiyoruz. Çok yakın gelecekte böyle bir Suriye'yi göreceğimizi temenni ediyoruz. Şam rejimi Türkiye'nin uzattığı elin kıymetini idrak edemedi, ne manaya geldiğini anlayamadı. Türkiye dün olduğu gibi tarihin doğru tarafında yer almaktadır" sözlerini kaydetti.

Erdoğan ayrıca 'Suriye' üzerinden CHP'ye yüklenerek, "Siz Şam rejiminin değil, Türkiye'nin ana muhalefet partisisiniz. Haleplilerin ay yıldızlı bayrağımıza muhabbet duyması, CHP'yi ne için rahatsız ediyor" dedi.

"HİÇBİR ÜLKENİN ÇAKIL TAŞINDA DAHİ GÖZÜMÜZ YOK"

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"İdlib'deki sivillere yönelik artan saldırıların bardağı taşıran damla misali son hadiseleri tetiklediği anlaşılıyor.

Türkiye'nin 910 km uzunluğunda sınıra sahip olduğu bir ülkedeki gelişmelere gözlerini kapaması elbette mümkün değildir. (Suriyeli sığınmacılar) Tarih, tüm aksi propagandalara rağmen Türkiye'nin bu insanlık sınavını nasıl başarıyla verdiğini yazacaktır. Hiçbir ülkenin çakıl taşında dahi gözümüz yoktur. Temennimiz, komşumuz Suriye'nin 13 yıldır hasretini çektiği huzura ve barış ortamına kavuşmasıdır.

Bölücü terör örgütünün selden kütük kapma hevesiyle hareket ettiğinin farkındayız. Milli güvenliğimizi tehlikeye atacak hamleye izin vermeyeceğiz. Suriye'de artık siyasi ve diplomatik olarak yeni bir gerçeklik vardır. Suriye, tüm etnik, mezhebi ve dini unsurlarıyla Suriyelilerindir. Suriye toprakları savaşa, kana ve gözyaşına doymuştur. Suriyeli kardeşlerimiz özgürlüğü, güvenliği vatanlarında huzurla yaşamayı ziyadesiyle hak etmektedir.

Sorumluluk sahibi aktörlerin, uluslararası tüm kuruluşların Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasına destek vermesi bölgemiz için en hayırlı yol olacaktır. "