MSB: Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG'li, Pençe Operasyonu bölgesinde de 2 PKK'lı olmak üzere toplam 5 terörist etkisiz hale getirildi.

DHA
Yayınlanma: 09.02.2024 - 10:40
MSB: Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG'li, Pençe Operasyonu bölgesinde de 2 PKK'lı olmak üzere toplam 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teröristler için hiçbir yer güvenli değil. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'miz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 3 PKK/YPG'li teröristi ve Irak'ın kuzeyindeki Pençe Operasyonu bölgesindeki 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.


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