AFAD duyurdu... Türkiye-Suriye sınırında 4.2 büyüklüğünde deprem!
Suriye'nin Lazkiye kentinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği aktarıldı. Depremin Hatay'dan da hissedildiği belirtildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Suriye'nin Lazkiye kentinde saat 11.56 sıralarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Hatay'ın Yayladağı ilçesine 15.38 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği aktarıldı.
Göz Atın
AFAD depremin derinliğini 13.9 kilometre olarak kaydetti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 14, 2024
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Lazkiye (Suriye) - [15.38 km] Yayladağı (Hatay)
Tarih:2024-02-14
Saat:11:56:44 TSİ
Enlem:35.73417 N
Boylam:36.06444 E
Derinlik:13.9 km
Detay:https://t.co/p4XxKQHlxG@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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