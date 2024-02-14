AFAD duyurdu... Türkiye-Suriye sınırında 4.2 büyüklüğünde deprem!

Suriye'nin Lazkiye kentinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği aktarıldı. Depremin Hatay'dan da hissedildiği belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.02.2024 - 12:40
AFAD duyurdu... Türkiye-Suriye sınırında 4.2 büyüklüğünde deprem!
Abone Ol google-news

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Suriye'nin Lazkiye kentinde saat 11.56 sıralarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Hatay'ın Yayladağı ilçesine 15.38 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği aktarıldı.

Göz Atın
Oy verene de hizmet yok: Bağış ve ek vergilerle toplanan milyarlar depremzedeye gitmedi

Oy verene de hizmet yok: Bağış ve ek vergilerle toplanan milyarlar depremzedeye gitmedi
Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 7 bölgeye uyarı: 'Türkiye'de hiçbir yerde deprem olmasa bile buralarda olur'

Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 7 bölgeye uyarı: 'Türkiye'de hiçbir yerde deprem olmasa bile buralarda olur'

AFAD depremin derinliğini 13.9 kilometre olarak kaydetti.


afad haberleri deprem haberleri hatay haberleri lazkiye haberleri suriye haberleri yayladağı haberleri

İlgili Haberler

Deprem mi oldu? 14 Şubat 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Deprem mi oldu? 14 Şubat 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
MTA Diri Fay Hattı Haritası'nda işaretlendi... Prof. Dr. Sağlam, Yüksekova depremlerine dikkat çekti!

MTA Diri Fay Hattı Haritası'nda işaretlendi... Prof. Dr. Sağlam, Yüksekova depremlerine dikkat çekti!
Şanlıurfa yakınlarında korkutan deprem!

Şanlıurfa yakınlarında korkutan deprem!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

CHP'de adaylar tamamlanıyor: Gözler Ankara'ya çevrildi

CHP'de adaylar tamamlanıyor: Gözler Ankara'ya çevrildi
Nesli tükenmek üzere… Sivas’ta 3 tanesi peş peşe görüntülendi!

Nesli tükenmek üzere… Sivas’ta 3 tanesi peş peşe görüntülendi!
Son Dakika... Antalya'da sel felaketi: 1 kişi yaşamını yitirdi!

Son Dakika... Antalya'da sel felaketi: 1 kişi yaşamını yitirdi!
Carlo Ancelotti ‘Arda Güler’ dedi, oğlu engel oldu!

Carlo Ancelotti ‘Arda Güler’ dedi, oğlu engel oldu!
CHP'de 'Haluk Levent' polemiği! Murat Ağırel: Tüm ayrıntılarını da anlatabilirim

CHP'de 'Haluk Levent' polemiği! Murat Ağırel: Tüm ayrıntılarını da anlatabilirim
Meteoroloji’den Antalya için kritik uyarı: Turuncudan yeşile döndü!

Meteoroloji’den Antalya için kritik uyarı: Turuncudan yeşile döndü!
Son dakika... Kılıçdaroğlu ile ilgili sözleri gündem olmuştu: Akşener'den o iddialara yanıt!

Son dakika... Kılıçdaroğlu ile ilgili sözleri gündem olmuştu: Akşener'den o iddialara yanıt!
Sinem Kobal’dan romantik aşk kareleri!

Sinem Kobal’dan romantik aşk kareleri!