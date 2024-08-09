Esad’la normalleşme çabaları sürerken Şam-Moskova’dan askeri üs adımı geldi: Suriye’de yeni denklem

Yayınlanma: 09.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 09.08.2024 - 04:00

Rusya, Suriye’nin kuzeydoğusundaki stratejik noktalardan Ayn el Arap’a askeri üs kurduğunu açıkladı. ABD’nin daha önce çekildiği bölgedeki üssün kurulumunun tamamlandığına ilişkin açıklama yapan Rusya Uzlaşma Merkezi Direktör Yardımcısı Albay Oleg Ignasyuk, burada iki ülke askerlerinin de görev yapacağını söyledi. Rus TASS ajansı, üssün kurulma amacının “Çatışan taraflar arasındaki muharebe operasyonlarını durdurma sistemini izlemeye yönelik” olduğunu yazdı.

‘OLUMLU BULUYORUZ’

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynaklarından ise dün “Barış Pınarı Harekâtı sonrasında ABD ve Rusya ile iki mutabakat imzalamıştık. Bu kapsamda terörist unsurların belli bir bölgeye çekilmesiyle ilgili önlem alınması yer alıyordu. Bu çerçevede yapılacak her türlü çalışmayı olumlu olarak değerlendiriyoruz. Orada da Ruslar ile rejimin bir faaliyeti olduğu açık. Bu çalışmayı terör örgütü PKK/SDG/PYD-YPG varlığının o bölgede zayıflaması olarak değerlendiriyoruz” açıklaması yapıldı.

PUTİN’İN AMACI KONTROL

Moskova’nın üs kararını Cumhuriyet’e değerlendiren Emekli Tuğgeneral Ali Er ise “Rusya, bu askeri üssü kurarak ‘Burada patron benim’ mesajı veriyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, PKK/YPG’ye diyor ki ‘Ben buradayım. ABD’ye güvenme.’ Bununla beraber bölgede kendine göre bir oyun planı kurmaya çalışan bir Rusya görüyoruz” dedi.

Bu adımın, Ortadoğu’daki tüm denklemleri kontrol etmek isteyen Putin’in stratejik bir hamlesi olduğunu ifade eden Er, aynı zamanda Türkiye’yi de etki alanında tutma amacını yansıttığını belirtti. Er, iktidar yanlısı analizlerde üs hamlesini Türkiye açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendirildiğini anımsatarak “Olumlu ancak Türkiye’nin strateji kurma kabiliyeti olmayan bir gelişme, Ankara’nın çıkarlarını ne kadar karşılayabilir sorusunu akılda tutulmalı” diye konuştu.

Gelişmelerin Türkiye-Suriye normalleşme çabaları ile ilintili olduğunun da kaydeden Er, “Türkiye ile Suriye’yi ortak çıkar temelinde bir arada götürebilecek bir girişim ama Moskova, Ankara ve Şam’ın hedeflerine ne kadar hizmet edeceği karşılaştırdığında asıl kazanan Putin ve Suriye olacaktır” ifadelerini kullandı. Er ayrıca Rusya’nın asıl amacının PKK/YPG’nin bölgedeki varlığına “Akıllı olun” mesajı vermek olduğunu söyledi.

Eski asker ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar ise Türkiye’nin Esad yönetimi ile görüşmeye ilişkin verdiği sinyallerin de sahayı hareketlendirdiğini belirtti. Ağar, “Ankara’nın Şam’la görüşme iradesinden sonra Ayn el Arap’ta Ruslar ile Esad yönetiminin üs kurma sürecine girmesi birbiriyle ilintili” diye konuştu.

‘RUSYA’NIN BÖLGEYE KAPISI’

Ankara-Şam normalleşmesi gündemin ana maddelerinden birini oluştururken geçen haftalarda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad Moskova’da bir araya gelmişti. Görüşmeyi Cumhuriyet’e değerlendiren Moskova’dan siyaset bilimci Ümit Nazmi Hazır, Suriye’nin İsrail-Filistin geriliminin bölgede tansiyonu daha da artırması olasılığına karşın Rusya’dan güvenlik garantisi isteğini kaydetti. Rusya içinse Suriye’nin Ortadoğu’da yayılma meselesi olduğu yorumunu yaptı.

MUHALİFLERDEN FİDAN’A ZİYARET

Suriyeli muhaliflerin tepkisini çeken Ankara-Şam normalleşme gündeminde temaslar hızlandı. AA’nın haberine göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dün Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu Başkanı Hadi el Bahra, Suriye Müzakere Komisyonu Başkanı Bedir Camus ve “Suriye Geçici Hükümeti Başkanı” Abdurrahman Mustafa ile Ankara’da görüştü. Ankara, toplantıda, “Suriye ihtilafına ilişkin güncel gelişmeler üzerinde görüş alışverişinde bulunulduğunu” belirtti.