Esad’tan ‘Türkiye’ değerlendirmesi: ‘Bazı Türk yetkililerin ifadeleri doğru değil’

Yayınlanma: 25.08.2024 - 18:47

Güncelleme: 25.08.2024 - 18:47

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Meclis’in dördüncü yasama oturumunun açılışı nedeniyle Halk Meclisi önünde açıklamalarda bulundu.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın aktardığına göre Esad, konuşmasında Türkiye ile ilişkiler konusunda da değerlendirmelerde bulundu.

Ülkesinin Türkiye’yle ilişkilerine yönelik Esad “Mevcut durumun küresel bir kriz olduğunu ve bunun üzerimizdeki yansımalarının bizi, bir dostumuzun bıçaklanmasının yol açtığı yaraların acısını yaşamadan, düzeltilebilecek şeyleri düzeltmek için daha hızlı çalışmaya ittiğini ve böylelikle Türkiye ile ilişkilere ilişkin birden fazla tarafın, yani Rusya, İran ve Irak’ın ortaya koyduğu girişimleri ele aldık’’ ifadelerini kullandı.

“EGEMENLİK” MESAJI

“Her geçen gün ilerleme kaydedilmedikçe sadece Suriye tarafında değil, Türkiye tarafında da hasar birikiyordu’’ değerlendirmesinde bulunan Esad, “Bu girişimlerle ilgilenirken, eğer niyet zararlı değilse genellikle komşu ülkeler arasında çatışmayan ilkelerimizden ve çıkarlarımızdan yola çıktık. Egemenlik ve uluslararası hukuk, ilişkilerin onarılması konusunda ciddi olan tüm tarafların ilkeleriyle tutarlıdır ve terörle mücadele her iki tarafın da ortak çıkarıdır” dedi.

“GERÇEK NEDENLERİNİ GÖRMEDİĞİMİZ SORUNU NASIL ÇÖZEBİLİRİZ?”

Esad konuşmasına bu konuda şu ifadeleri de ekledi: “Komşu ülkenin topraklarını oradan çekilmek için işgal etmedik, teröre desteğimizi durdurmak için de destek vermedik. Çözüm açık sözlü olmak ve kibri değil hatayı tespit etmektir. Gerçek nedenlerini göremediğimiz bir sorunu nasıl çözebiliriz? İlişkiyi yeniden tesis etmek için öncelikle bu ilişkinin bozulmasına neden olan sebeplerin ortadan kaldırılması gerekir ve biz hiçbir hakkımızdan vazgeçmeyeceğiz.”

“SONUÇ ALAMAMANIN NEDENİ REFERANS EKSİKLİĞİ”

Esad “Herhangi bir müzakere sürecinin başarılı olması için güvenilecek bir referansa ihtiyacı vardır. Daha önceki toplantılarda sonuç alamamanın nedenlerinden biri de referans eksikliğidir. Suriye, Türkiye’nin işgal ettiği topraklardan çekilmesi ve teröre verdiği desteği durdurması gerektiğini sürekli vurguluyor” diye belirtti.

Sayın Cumhurbaşkanı bu konu ilgili de şu ifadeleri ekledi:

“Suriye’nin şu anda bahsettiği aşama, temeller ve ilkeler aşamasıdır, çünkü onun başarısı daha sonraki başarıların temelini oluşturmaktadır. Bazı Türk yetkililerin Suriye’nin çekilme olmazsa Türklerle görüşmeyeceğiz ifadeleri doğru değil. Önemli olan net hedeflerimizin olması ve bu hedeflere nasıl ilerleyeceğimizi bilmemizdir.”