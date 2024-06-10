Eşcinsel gece kulübünü açmak için başvuru yaptı: Akıl hastanesine kaldırıldı

Yayınlanma: 10.06.2024 - 13:08

Güncelleme: 10.06.2024 - 13:08

Pakistan'ın ilk eşcinsel gece kulübünü açmak için başvuru yapan bir adam, akıl hastanesine nakledildi.

The Telegraph'a verdiği röportajda kimliğini açıklamamayı tercih eden adam, terör örgütü EL-Kaide lideri Usame bin Ladin'in bulunduğu ve öldürüldüğü Abbottabad'da kulüp kurmak için başvuruda bulunmuştu.

Yaptığı başvuruda, kulübün “özelde Abbottabad'da ve genelde ülkenin diğer bölgelerinde ikamet eden birçok eşcinsel, biseksüel ve hatta bazı heteroseksüel insanlar için büyük bir kolaylık ve kaynak” olacağını söyledi.

Başvuruda, “geçici olarak Lorenzo gey kulübü olarak adlandırılması öngörülen gey kulübünde, öpüşme dışında gey (veya gey olmayan) seks yapılmayacağı” belirtildi.

Ancak başvurunun sosyal medyaya sızması, yerel halkın ve siyasetçilerin öfkelenmesine yol açtı.

Sağcı Pakistan Awami Tehreek (PATY) lideri Naseer Khan Nazir, kulübe izin verilmesi halinde bunun “çok ağır sonuçları” olacağını söyledi. Partiden bir başka milletvekili de binaya benzin döküp ateşe vereceğini söyledi.

Muhafazakar bir dini parti olan Jamiat Ulema Islam'ın (JUI) lideri, kulübü kurmaya çalışan kişinin kısa süre önce İngiltere'ye yaptığı bir ziyaretten döndüğünü iddia etti.

Adamın, gelen tepkiler sonucu 9 Mayıs'ta Peşaver'deki Sarhad psikiyatrik hastalıklar hastanesine nakledildiği belirtildi. Arkadaşları, onun güvenliğinden son derece endişe duyduklarını ve onu ziyaret etmelerinin ya da daha fazla bilgi edinmelerinin engellendiğini söyledi.

KENDİSİNİ SAVUNDU

Akıl hastanesine gönderilmeden önce The Telegraph'a verdiği bir röportajda adam, şunları söyledi:

“Ben insan haklarından bahsediyorum ve herkesin insan haklarının savunulmasını istiyorum. Pakistan'da en çok ihmal edilen topluluğun hakları için mücadeleye başladım ve her forumda sesimi yükselteceğim. Yetkililer reddederse, mahkemeye başvuracağım ve Hindistan mahkemesi gibi Pakistan mahkemesinin de eşcinseller lehine karar vereceğini umuyorum.”

Pakistan'da eşcinsel ilişkinin yasadışı olduğu ve iki yıldan ömür boyu hapse kadar cezası olduğu biliniyor. Heteroseksüel çiftler arasında da sevgi gösterileri hoş karşılanmamakta ve evlilik öncesi zina suç sayılıyor.