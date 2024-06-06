Pakistan’da yolcu otobüsü alev aldı: 3 ölü, 10 yaralı

Pakistan’ın Belucistan eyaletinde bir yolcu otobüsünün alev alması sonucu 3 kişi öldü, 10 kişi ise yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 06.06.2024 - 10:59
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Pakistan’ın Belucistan eyaletinin Lasbela bölgesinde Ulusal Otoyolda Karaçi’den Ketta şehrine giden ve 28 yolcunun bulunduğu otobüs alev aldı.

Sefer sırasında aniden yanmaya başlayan otobüsü söndürmek için itfaiye araçlarının bölgeye sevk edildiği, ekiplerin mahsur kalan yolcuları araçtan çıkardığı kaydedildi. Birçok yolcu ise yanan otobüsten dışarı atlayarak kurtuldu. 

NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre olayda 3 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi ise yaralandı.

Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu ve ölü sayısının artmasından endişe edildiği belirtildi. İtfaiye ekiplerinin alevleri kısa bir süre içerisinde söndürdüğü, olayın yaşandığı otoyolun ise geçici olarak trafiğe kapatıldığı bildirildi. 

Yangının nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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