Pakistan-İran sınırında sınırında gerginlik: 4 ölü

Pakistan'ın İran sınırındaki Mashkel bölgesinden bir yetkili, İran sınır muhafızlarının, 6 kişinin olduğu araca ateş açtığını ve 4 Pakistanlıyı öldürdüğünü söyledi.

AA
Yayınlanma: 30.05.2024 - 08:48
Pakistan-İran sınırında sınırında gerginlik: 4 ölü
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Belucistan eyaletinin Vashuk bölgesine bağlı İran sınırındaki Mashkel kasabasından yetkili Sahibzada Asfand, olaya ilişkin AA muhabirine açıklama yaptı.

Asfand, Mashkel'de İran sınırında 6 kişiyi taşıyan bir araca İran sınır muhafızlarınca ateş açıldığını bildirdi.

İlk belirlemelere göre 4 Pakistanlının yaşamını yitirdiğini, 2 kişinin de yaralandığını açıklayan Asfand, söz konusu saldırının nedeninin "henüz bilinmediğini" kaydetti.

Pakistan-İran sınırında, iki ülke askerleri arasında zaman zaman benzer olaylar yaşanıyor ve bu durum Tahran-İslamabad arasındaki tansiyonun yükselmesine neden oluyor.

İki ülke arasında Ocak 2024’te füze saldırıları sebebiyle gerilim yükselmişti.

İran, 16 Ocak'ta Pakistan topraklarına füze ve hava araçlarıyla saldırı düzenleyerek terör unsurlarını hedef aldığını duyurmuştu.

İslamabad yönetimi, 17 Ocak'ta Tahran Büyükelçisi'ni geri çağırma kararı alırken, ziyaret maksadıyla ülkesinde bulunan İran'ın İslamabad Büyükelçisi'nin de bir süre geri dönmeyebileceğini Tahran'a bildirmişti.

Pakistan 18 Ocak'ta İran'ın sınır bölgesindeki bir noktayı füzelerle vurarak, teröristlere yönelik harekat yaptığını duyurmuştu.

Taraflar birbirini kınayarak saldırılarda sivillerin öldüğünü, sonrasında "dost ve kardeş ülkeler" olarak birbirlerinin toprak bütünlüklerine saygı duyduklarını açıklamıştı. İki gün süren gerilim çok hızlı yatışırken, taraflardan yumuşama mesajları gelmişti.

İki ülke büyükelçilerinin 27 Ocak'ta yeniden görevlerine döndüğü bildirilmişti.


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