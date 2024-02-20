Eşek sayısı azaldı: Ticareti yasaklandı

Afrika Birliği, kıtadaki eşek popülasyonunun azalmasından ötürü eşek derisi ticaretini yasakladı.

AA
Yayınlanma: 20.02.2024 - 13:15
Eşek sayısı azaldı: Ticareti yasaklandı
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Afrikalı liderler, hafta sonu Etiyopya'da yapılan 37'nci Afrika Birliği Zirvesi'nde eşek derisi ticaretine yasak getirdi.

Çin başta olmak üzere bazı ülkelerin eşek derilerinden elde edilen jelatine olan talebi, son yıllarda dünya eşek popülasyonunun büyük bölümünü barındıran Afrika'da tepkilere yol açmıştı.

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Karar sonrası açıklama yapan İngiltere merkezli eşekleri koruma derneği "The Donkey Sanctuary", kararla hem 33 milyonluk eşek popülasyonunun hem de işlerinde hayvanları kullanan binlerce yerel topluluğun geçim kaynaklarının korunduğunu belirtti.

Dünyadaki eşek popülasyonunun üçte ikisini barındıran Afrika'da, eşekler hem taşımacılık hem de ulaşım için yaygın olarak kullanılıyor.

Çin'in Afrika ülkelerinden eşek ithal etmesinin en önemli nedeni eşek derisinden elde edilen, "ejiao" adı verilen jelatin içeren ürünlere artan talep.

Çin'de özellikle tıp alanında çok amaçlı kullanılan "ejiao" ürünlerine gençlik iksiri olarak bakılıyor ve istatistiklere göre bu ürünler için her yıl Çin'de 4 milyon eşek kesiliyor.

Afrika'daki eşek popülasyonunun gerilemesinin bir diğer nedeni de Çinlilerin eşek eti ithal etmesi.


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