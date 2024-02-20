Cezaevindeki muhalefet lideri Gannuşi açlık grevine başladı

Tunus'ta cezaevinde bulunan Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi, açlık grevine başladı.

İHA
Yayınlanma: 20.02.2024 - 13:07
Cezaevindeki muhalefet lideri Gannuşi açlık grevine başladı
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Tunus’ta ana muhalefet partisi Nahda Hareketi’nin lideri Raşid el-Gannuşi’nin cezaevinde açlık grevine başladığı belirtildi. Parti sözcüsü Imed Khemiri yaptığı açıklamada, 82 yaşındaki Gannuşi'nin siyasi mahkumların kötü durumuna ve özgürlüklerinin ihlal edilmesine dikkat çekmek için dün açlık grevine başladığını, ülkede yeniden demokrasiye dönülmesini talep ettiğini söyledi.

Tunus'ta 2011’deki devrimden sonra iktidara gelen Nahda Hareketi’nin lideri Gannuşi, "devlet güvenliğine karşı komplo kurmak" suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 20 Nisan 2023’te tutuklanmıştı. Aynı soruşturma kapsamında tutuklu bulunan 6 muhalif siyasetçi de geçtiğimiz hafta “tutuksuz yargılanma” talebiyle açlık grevine başlamıştı.

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Gannuşi, ayrıca 2019’daki seçim kampanyaları sırasında dış finansman aldığı gerekçesiyle 1 Şubatta 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

TUNUS'TAKİ SİYASI KRİZ

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz 2021’de "ülkenin tehlikede olduğu" gerekçesiyle dönemin başbakanını görevden alırken, parlamentonun yetkilerini dondurmuştu. Said, 22 Eylül 2021'de ise imzaladığı kararnameyle yetkilerini genişleterek yürütme organını da kendisine bağlamıştı. Şubat 2022'de Yüksek Yargı Konseyinin feshedildiğini belirten Said, 25 Temmuz 2022'de anayasa değişikliği referandumuna gidileceğini duyurmuştu. Yüzde 30,5 katılımla düzenlenen referandumda, yüzde 94,6 "evet" oyuyla yeni anayasa kabul edilmişti. Anayasanın değişmesinin ardından parlamentonun yetkileri de kısıtlanmış oldu.

Kays Said'i basını susturmak ve otoriter yönetimi dayatmakla suçlayan muhalefet, anayasa değişikliğinin 2011 devriminden sonra inşa edilen demokrasiyi parçaladığını savunuyor. Söz konusu suçlamaları reddeden Said ise kendisini eleştirenleri suçlu, vatan haini ve terörist olarak nitelendirerek onları serbest bırakan yargıçların suç ortağı kabul edileceğini belirtmişti.


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