Eşini döverek öldüren eski bakan hakkında yeni gelişme!

Yayınlanma: 02.05.2024 - 12:18

Güncelleme: 02.05.2024 - 12:18

Eski Kazakistan Ekonomi Bakanı iş insanı Kuandyk Bishimbayev'in bir aile restoranında eşi Saltanat Nukenova'yı döverek öldürdüğünü gösteren çarpıcı görüntüler mahkemeden internete aktarıldı.

Cinayet davası, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı ve on binlerce kişi, istismardan suçlu bulunanların hesap vermesi için yeni yasalar çıkarılması çağrısında bulunan dilekçeleri imzaladı.

44 yaşındaki Bishimbayev'in davası ülkede ilk kez internet üzerinden yayınlanacak ve Kazakistan'daki 19 milyon kişi tarafından kolayca erişilebilecek.

2018 yılında rüşvet suçundan hapse atılan Bishimbayev, affedilmeden önce 10 yıllık cezasının iki yıldan az bir kısmını hapiste geçirmişti.

Bishimbayev, geçtiğimiz Kasım ayında eşinin ölümünün ardından eşine "işkence etmek ve öldürmekle" suçlanıyordu. Masum olduğunu savunan Bishimbayev, geçen ay mahkemede eşini dövdüğünü ve "istemeden" ölümüne neden olduğunu kabul etti.

DAVA ÜLKEDE TEPKİLERE YOL AÇTI

Nukenova'nın ölümünün ardından ülkede on binlerce kişi aile içi şiddet faillerine karşı daha sert tedbirler alınması çağrısında bulunan bir dilekçeyi imzaladı.

İmzalar, senatörlerin geçen ay "Saltanat Yasası" olarak adlandırılan eş istismarı yasalarını sertleştiren bir tasarıyı onaylamasıyla sonuçlandı.

NE OLMUŞTU?

31 yaşındaki Saltanat Nukenova, Kasım ayında Bishimbayev'in akrabalarından birine ait bir restoranda ölü bulunmuştu.

Çarpıcı kamera görüntüleri, dört çocuk babası sanığın karısını saçlarından sürüklediğini ve ardından yumruklayıp tekmelediğini gösteriyor. Görüntülerin kaydedilmesinden saatler sonra kadının beyin travması nedeniyle öldüğü belirtildi.

Bishimbayev'in avukatları başlangıçta Nukenova'nın kafasına aldığı darbeler sonucu öldüğünü gösteren tıbbi kanıtlara itiraz ederek, Nukenova'yı "kıskançlık ve şiddete eğilimli" olarak suçladılar. Ancak restoranın güvenlik kameralarından alınan ve mahkemede izletilen hiçbir videoda Nukenova'nın, Bishimbayev'e saldırdığı görülmedi.

BM Kadın Birimi tarafından desteklenen 2018 tarihli bir araştırmaya göre, Kazakistan'da her yıl yaklaşık 400 kadın aile içi şiddet sonucu hayatını kaybediyor, ancak vakaların çoğu rapor edilmiyor.