Esir takasında altıncı tur geride kaldı: Hamas'tan İsrail'e 'davut yıldızı' kınaması

Yayınlanma: 15.02.2025 - 20:31

Güncelleme: 15.02.2025 - 20:33

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Filistin direnişinin 3 İsrailli esiri serbest bırakmasının, İsrail'i, ateşkes ve esir takası anlaşmasına uymaya, insani protokolü uygulamaya ve anlaşmanın ikinci aşamasına geçilmesi için müzakerelere erteleme olmaksızın başlama sorumluluğuyla karşı karşıya bıraktığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"İşgalcilerin, kahraman esirlerimizin sırtına ırkçı sloganlar yazmalarını, onlara uyguladığı zulüm ve şiddeti, insancıl hukuku ve uluslararası normları açıkça ihlal etmelerini kınıyoruz. Buna karşın direniş, düşman tutsaklarına yönelik muamelesinde ahlaki değerlere kararlı bir şekilde bağlıdır."

Açıklamada ayrıca, Esirlerin kurtarılması meselesinin Filistin halkının ve direnişin en önemli öncelikleri arasında yer almaya devam edeceği yinelendi.

NE OLMUŞTU?

Esir takasının altıncı turunda İsrail, hapishanelerden serbest bırakılan Filistinli esirlere üzerinde Davut yıldızı olan tek tip kıyafetler giydirmişti.

Kıyafetin üzerinde Arapça olarak "unutmayacağız, affetmeyeceğiz" yazması dikkati çekerken esirlerin Ofer Askeri Cezaevi'nden serbest bırakılmadan önce bu kıyafetlerle sıraya dizilerek çekilen fotoğrafları medyaya servis edilmişti.