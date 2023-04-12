Eski ABD Başkanı Donald Trump: Macron, Xi Jinping'in poposunu öptü

Yayınlanma: 12.04.2023 - 12:16

Güncelleme: 12.04.2023 - 12:33

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Rusya, Çin ve Kuzey Kore liderlerinin dünyada "en zeki" politikacılar arasında yer aldığını söyledi.

Trump, "Onların hepsi iyi. Bizimkiler öyle değil ve hiçbir zaman da olmadılar. Bu insanlar oyunlarında en iyiler" dedi.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'den "parlak bir adam" olarak bahseden Trump, "Hollywood, Xi Jinping'i oynayacak bir aktör ararken kimseyi bulamadı, çünkü onun gibi biri yok. Görünüşü, zekası ve diğer her şeyiyle. Onunla mükemmel bir ilişkimiz vardı" ifadelerini kullandı.

Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'u da överek, "Kim Jong-un ne kadar zeki? O en iyisi. İnsanlar onun hakkında şu ya da bu şeyi söylüyor. Ama gerçekte çok zeki... Çok erken bir yaşta, 23-24 yaşındayken iktidara geldi ve şimdi ülkenin tam kontrolüne sahip. Bu hiç de kolay değil. Putin'e gelince, o da çok akıllı" dedi.

"MACRON, Şİ'NİN POPOSUNU ÖPTÜ"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Çin ziyaretinin ardından Tayvan ile ilgili açıklamalarına tepki gösteren Trump, Macron'un, Şi Cinping'in "poposunu öptüğünü" savundu.

Trump, "Arkadaşım Macron, Çin'e gitti ve Xi'nin poposunu öpüyor. Anlatabildim mi? Hem de Çin'de! Bunu görünce 'Tamam, artık Fransa'yı Çin'e kaptırdık' dedim" diye konuştu.

MACRON NE DEMİŞTİ?

Macron, Tayvan meselesinde Avrupa ülkelerinin "ABD'ye direnmesi gerektiğini" dile getirmişti.

Macron, "Avrupalıların cevaplaması gereken soru şu; Tayvan krizini tırmandırmak bizim çıkarımıza mı? Hayır. Yapılacak en kötü şey, Avrupalıların bu konunun takipçisi olması gerektiğini düşünmek ve Amerikan gündeminin peşinden gitmek" demişti.