Eski ABD Başkanı hastaneden taburcu edildi

Yayınlanma: 25.12.2024 - 07:45

Güncelleme: 25.12.2024 - 07:45

Yüksek ateş şikayetiyle dün kaldırıldığı hastanede bir gece kalan eski ABD başkanlarından 78 yaşındaki Clinton, tedavisinin ardından evine döndü.

Clinton'ın özel kalem müdürlüğünden yapılan açıklamada, grip teşhisi konulan ve hastanedeki tedavisi tamamlanan eski Başkan'ın hastane ekibi ve tüm sevenlerine teşekkür ettiği belirtildi.

1993-2001 yıllarında ABD Başkanlığı görevini yürüten Clinton, pazartesi günü yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılmıştı.