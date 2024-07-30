Tesla'da ABD seçimleri endişesi: Meksika projesini resmen durdurdu...

CEO Elon Musk, projenin gerçekleşeceğini ve Tesla'nın bunun için “uzun teslim kalemleri” sipariş ettiğini, ancak zamanlamanın ekonominin nasıl toparlanacağına bağlı olacağını söyledi. Bu arada otomobil üreticisi Teksas'ta yatırım yapmayı tercih ediyor.