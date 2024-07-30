Tesla'da ABD seçimleri endişesi: Meksika projesini resmen durdurdu...
Tesla, fabrikanın kârlılığını büyük ölçüde azaltacak potansiyel bir Trump seçim zaferi üzerine Gigafactory Mexico projesini resmen durdurdu.
Tesla, Gigafactory Mexico'yu Mart 2023'te resmen duyurdu ve yakın zamana kadar, otomobil üreticisinin hızlı hareket etmek istediğini söylemesinin ardından üretime başlamak için neyin geciktiği merak ediliyordu.
Ekim ayında Tesla, küresel ekonomiye ilişkin endişeler nedeniyle projede frene bastığını doğruladı.
CEO Elon Musk, projenin gerçekleşeceğini ve Tesla'nın bunun için “uzun teslim kalemleri” sipariş ettiğini, ancak zamanlamanın ekonominin nasıl toparlanacağına bağlı olacağını söyledi. Bu arada otomobil üreticisi Teksas'ta yatırım yapmayı tercih ediyor.
GÜMRÜK VERGİSİ AYRINTISI
Tesla'yı frene basmaya zorlayan potansiyel bir endişenin, eski başkan ve mevcut Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın Meksika'da üretilen ve ABD'ye gelen araçlara gümrük vergisi koymayı planladığını açıkça belirtmesi olduğundan şüpheleniliyor.
Bu durum Tesla için Meksika'daki bir fabrikanın kârlılığını büyük ölçüde azaltacaktır.
ABD SEÇİMLERİ BEKLENTİSİ
Musk daha önce Trump'ın ABD seçimlerini kazanacağına inandığını ve hatta onu “tamamen desteklediğini” ve kampanyasına maddi katkıda bulunduğunu belirtmişti.
Musk, Trump'ın Tesla'nın son yıllarda kârlılığını sağlayan elektrikli araç teşviklerini ve emisyon kredilerini kaldırma planını destekledi.
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