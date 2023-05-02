Eski ABD deniz piyadesi Ukrayna'da öldürüldü

Yayınlanma: 02.05.2023 - 10:41

Güncelleme: 02.05.2023 - 10:41

Eski bir ABD deniz piyadesi olan 26 yaşındaki Cooper Harris Andrews, annesi ve Ukrayna'daki meslektaşlarına göre geçen hafta sonunda Bahmut'un eteklerinde öldürüldü.

Annesi Willow Andrews, Ohio'lu Andrews'in muhtemelen 19 Nisan'da, Ukrayna ordusu tarafından güçlerine ikmal yapmak ve aynı zamanda sivilleri tahliye etmek için kullanılan, Bahmut'a nadir bir erişim yolu olan "Yaşam Yolu" olarak adlandırılan yolda bir havan topuyla vurulduğunu söyledi.

Willow Andrews, Rusya'nın ele geçirmek için çabaladığı ve sembolik önemi çok büyük olan Bahmut'un çevresinde devam eden çatışmalar nedeniyle oğlu Andrews'in cesedine henüz ulaşılamadığını söyledi.

Andrews, sosyal medya açıklamalarına göre Direniş Komitesi olarak bilinen bir aktivist grup için çalışıyordu. Sivillerin şehirden tahliyesine yardımcı olurken öldürüldüğünü söylediler. Andrews Kasım ayında Cleveland, Ohio'dan ayrıldı ve Ukrayna ordusuna yardım eden yabancı savaşçılardan oluşan Ukrayna'daki Yabancı Lejyonu'na katıldı.

Willow Andrews, oğlunun sözleşmesinin Mart ayında sona erdiğini ve kendisinin kalmaya karar verdiğini söyledi.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

ABD Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada isim vermeden "Ukrayna'da bir ABD vatandaşının öldüğünü doğrulayabileceğini" söyledi.

Açıklamada, "Aile ile temas halindeyiz ve mümkün olan her türlü konsolosluk yardımını sağlıyoruz. Bu zor zamanda ailenin mahremiyetine saygı duyduğumuz için ekleyecek başka bir şeyimiz yok" denildi.