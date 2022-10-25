Eski ABD Savunma Bakanı Ash Carter yaşamını yitirdi

25 Ekim 2022 Salı, 17:55

Eski ABD Savunma Bakanı Ash Carter, 68 yaşında kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.



Eski ABD Başkanı Barack Obama'ın görevinin son 2 yılında savunma bakanlığı yapan Ash Carter'ın ailesinin yazılı açıklamasında, "Bakan Carter'ın pazartesi akşamı 68 yaşında ani bir kalp krizinden sonra Boston'da vefat ettiğini derin bir üzüntüyle paylaşıyoruz" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

