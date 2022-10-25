Eski ABD Savunma Bakanı Ash Carter yaşamını yitirdi

Eski ABD Savunma Bakanı Ash Carter, 68 yaşında yaşamını yitirdi.

AA
25 Ekim 2022 Salı, 17:55
Eski ABD Savunma Bakanı Ash Carter yaşamını yitirdi
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Eski ABD Savunma Bakanı Ash Carter, 68 yaşında kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Eski ABD Başkanı Barack Obama'ın görevinin son 2 yılında savunma bakanlığı yapan Ash Carter'ın ailesinin yazılı açıklamasında, "Bakan Carter'ın pazartesi akşamı 68 yaşında ani bir kalp krizinden sonra Boston'da vefat ettiğini derin bir üzüntüyle paylaşıyoruz" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

  • Harvard'daki Kennedy Okulu'nda 25. Savunma Bakanı ve Belfer Bilim ve Uluslararası İlişkiler Merkezi Direktörü olan Carter, profesyonel hayatını ABD'nin ulusal güvenliğine ve öğrencilere uluslararası ilişkiler hakkında eğitim vermeye adadı. İyi akıl hocası ve arkadaş, koca ve babaydı. Ani kaybı onu tanıyan herkes tarafından hissedilecek.

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